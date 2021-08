El Supremo griego investiga si el fuego fue causado por criminales

atenas – El fiscal del Tribunal Supremo heleno, Vassilios Pliótas, ordenó ayer una investigación para averiguar si los graves incendios que han arrasado decenas de miles de hectáreas forestales y dejado a centenares de familias sin hogar en los últimos días han sido causados por miembros de una organización criminal.

Las sospechas se deben a la "sincronización" del "excesivo número de incendios, de una intensidad y extensión inusual, que han ocurrido en los últimos días, resultando en un daño incalculable para el medioambiente y en especial para la riqueza forestal del país, edificios, terrenos y cosechas agrícolas, así como infraestructura turística", explicó Pliótas.

Los incendios, activos desde hace una semana, han causado ya dos muertos. El segundo fallecimiento ocurrió ayer cuando un hombre de 70 años que ayudaba en la extinción de un incendio en Eratini, en el golfo de Corinto, cayó con su excavadora por un barranco. El primer fallecimiento también ocurrió durante las labores de extinción: un bombero voluntario, de 38 años, al que le cayó un poste eléctrico de alta tensión mientras luchaba contra el fuego en el norte de Atenas.

dimisión por la gestión del fuego Además, el comandante de aviación dentro del Ejército, Yorgos Kumendákos, dimitió ayer debido a la gestión de las labores de extinción. Según medios locales, el Estado Mayor de la Defensa está investigando cómo se utilizaron los helicópteros militares Boeing CH-47 Chinook en la lucha contra unos fuegos que han calcinado ya al menos 65.000 hectáreas.

Estos días se han sucedido las críticas al Gobierno por falta de medios aéreos, especialmente en el incendio de Eubea, la segunda mayor isla del país, que todavía sigue descontrolado a pesar del refuerzo en los equipos antincendios, ya que las labores se ven complicadas por el denso humo y el calor extremo.

El alcalde de Roviés, en el norte de Eubea, Thodoris Keris, dijo a la televisión Mega que se calcula que el 90% de los medios de vida de la zona, básicamente sustentada por el turismo y la agricultura, han sido destruidos y aseguró que los vecinos de la isla preparan una demanda conjunta.

Por su parte, el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, pidió disculpas ayer por cualquier fallo que las autoridades hayan podido cometer en los últimos siete días durante las labores de extinción y prometió que los responsables serán llevados ante la Justicia. "Entiendo completamente el dolor de nuestros conciudadanos, que han visto cómo se quemaban sus casas o su propiedades", declaró Mitsotakis en un mensaje televisado en el que volvió a recalcar, como hiciera en día anteriores, que la prioridad del Gobierno durante esta tragedia es "salvar vidas".

"Los últimos días han sido de los más difíciles para nuestro país desde hace décadas. Con incendios que, debido al calor y a los muchos meses de sequía, ahora son muy difíciles de extinguir", explicó. Aunque Mitsotakis matizó que no se trata de "una excusa", apuntó hacia la "crisis climática" de la intensidad y de la duración de estos incendios.

ayuda de la ue

movilización para combatir el fuego

Once países europeos se solidarizan con el Mediterráneo. La UE continúa aunando esfuerzos, a través de su Mecanismo de Protección Civil, para ayudar en las operaciones de extinción de los incendios en Grecia y otros países del Mediterráneo, tareas en las que participan medios aéreos y terrestres y bomberos de once Estados miembros. El Mecanismo europeo, que interviene a petición de los países interesados, ha logrado movilizar catorce aviones, tres helicópteros, unos 1.300 bomberos y 250 vehículos, informó la CE. Solo a Grecia han llegado en los últimos días nueve aviones, cerca de mil bomberos y 200 vehículos. En particular, han enviado medios España, Francia, Croacia, Chipre, Suecia, Rumanía, Alemania, Polonia, Eslovaquia, Austria y República Checa, después de que Grecia, Macedonia del Norte, Albania, Italia y Turquía solicitaran ayuda a la UE.