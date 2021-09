El PP pide una sola circunscripción "nacional" para los jueces del CGPJ

Pablo Casado mantiene el pulso al Gobierno español para que reforme el método de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. El PP va a defender esta semana en el Congreso de los Diputados un cambio legislativo para que los propios jueces elijan a los jueces, y no sean los grupos parlamentarios los que tengan que alcanzar un consenso de tres quintos. Tiene el respaldo de Ciudadanos y un amplio rechazo y escepticismo enfrente, porque lo plantea como una oda a la despolitización cuando, en realidad, la mayoría de las asociaciones de magistrados son, precisamente, conservadoras. Además, la propuesta del PP, consultada por este periódico y a la que se puede acceder en la web del Congreso, tiene un espíritu centralista. No aprovecha para propiciar una representación territorial equilibrada de estos jueces, o una cuota para las nacionalidades históricas. Dice que, en la votación, "la circunscripción electoral será única para todo el territorio nacional", lo que podría dejar comprometida la presencia de jueces vascos o, como mínimo, no habilita ningún mecanismo para garantizar su presencia en este turno que afecta a 12 de los 20 vocales.

En la última renovación, se consideró que la cuota vasca, designada en las conversaciones con el PNV, la representaba Enrique Lucas. En la actualidad, en las conversaciones fallidas entre el PSOE y el PP, el único nombre vasco que llegó a aparecer en la lista era el de José Luis Núñez, exjuez decano de Gasteiz. Históricamente se ha apostado por incorporar jueces vascos y catalanes en conversaciones con el PNV o la antigua Convergència, no tanto por una afinidad política o ideológica, sino por una cuestión de proximidad y por asegurar la representación de una magistratura más sensible y conocedora de los problemas territoriales. Se da la circunstancia de que el PNV ha vuelto a poner de actualidad este debate al censurar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que erosiona el contenido del Estatuto de Gernika y el autogobierno, un fenómeno que ahora se vive en la CAV con el juez Garrido en la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco con las restricciones sanitarias o el euskera en los ayuntamientos.

El PNV se ha desvinculado por completo de la renovación del CGPJ al considerar que se ha convertido en un espectáculo. Los vocales llevan más de mil días en funciones.

La propuesta del PP recoge también que la ley orgánica suprime "la figura del llamado magistrado autonómico designado por el Consejo a propuesta en terna de las asambleas o parlamentos autonómicos, pues no es concorde con el modelo la participación de un órgano político en la provisión de una plaza judicial". Es un juez que se integra en la sala de lo civil y penal de los tribunales superiores de justicia. No es la primera vez que el PP lo esgrime.

El Congresos va a debatir a partir de mañana martes la toma en consideración de la proposición de ley del PP. Plantea una reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y también cambios en el Ministerio Fiscal. El PP plantea que "los vocales del Consejo General del Poder Judicial de procedencia judicial (12 de los 20) serán elegidos directamente por y entre todos los jueces y magistrados pertenecientes a todas las categorías judiciales y que se encuentren en servicio activo". "La circunscripción electoral será única para todo el territorio nacional. La elección, que deberá convocarse con tres meses de antelación a la terminación del mandato del Consejo General, se llevará a cabo mediante voto libre, personal, igual, directo y secreto". Añade que "la elección deberá garantizar la presencia de vocales de todas las categorías judiciales".

europa Las cuatro asociaciones de jueces se citan hoy con el comisario de Justicia europeo, Didier Reynders, para denunciar el bloqueo en el CGPJ. Se verá con la progresista Juezas y Jueces para la Democracia, que culpa al PP; y con APM, Asociación Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente, que piden que los jueces elijan pero están divididas sobre los tiempos de la reforma.