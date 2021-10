Podemos cita a Casado por la 'Kitchen' sin el apoyo del PSOE

El PSOE descartó citar al líder del PP, Pablo Casado, en la comisión Kitchen del Congreso que analiza la presunta trama de espionaje parapolicial al extesorero del PP Luis Bárcenas, pero sí quiere que acuda el consejero madrileño y secretario de Justicia del Partido Popular, Enrique López, actual consejero en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y secretario general de Justicia del PP. Según reveló Bárcenas en febrero a raíz de la apertura de juicio por la presunta caja B del PP, entre 2017 y 2019 mantuvo doce encuentros con el abogado del partido, Jesús Santos, gracias a la mediación de López, entonces juez en la Audiencia Nacional. La versión que dio el dirigente popular es que él se limitó a poner en contacto a Santos con un empresario amigo del extesorero, pero que nunca negoció con Bárcenas. Además de López, los socialistas propusieron la comparecencia del ex director general de la Policía Ignacio Cosidó, que aunque nunca ha sido imputado por la Audiencia Nacional sobre este entramado, está en el punto de mira de la Fiscalía, que ha recurrido el cierre de la instrucción y pidió su imputación.

En esta tesitura, Podemos registró por separado su lista de propuestas toda vez que su socio de coalición se negó a aceptar las incorporaciones de comparecientes para presentarlas de forma conjunta. En consecuencia, el grupo confederal incluyó en su listado al líder de la oposición, además del exdirector del Centro Nacional de Inteligencia Félix Sanz o el empresario Mauricio Casal, personas que el PSOE declinó llamar. Desde la marca morada recalcan que Casado debe acudir para explicar si al llegar a la presidencia del PP tomó alguna medida ante la trama que se habría organizado desde el Ministerio del Interior para espiar a Bárcenas en busca de pruebas que implicaran a dirigentes populares en casos de corrupción.

El PP contraatacó proponiendo que comparezcan el exlíder de Podemos y exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, el cofundador del partido morado, Juan Carlos Monedero, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, entre otros. Los dos primeros porque, según las anotaciones de la agenda del ex comisario José Manuel Villarejo, Monedero se reunió dos veces con él y habría solicitado su ayuda para "recuperar el dinero ingresado por Venezuela en cuentas de un país africano". También quiere que se indague sobre la cita que Iglesías habría pedido con el ex comisario; y a la ministra Robles en su condición de ex secretaria de Estado de Seguridad en los años 90 cuando redactó la norma que desde entonces regula el uso de los fondos reservados, pero también para preguntarle por el papel jugado por Villarejo en las décadas en las que prestó servicio en Interior.

La comisión de investigación se reunirá este martes a puerta cerrada para decidir si amplía o no las comparecencias más allá de las del expresidente Mariano Rajoy, la ex secretaria general de la formación, María Dolores de Cospedal, y el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.