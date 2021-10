Navarra Suma hace chanzas con la puesta en marcha de la televisión pública en Navarra

El consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, ha afirmado este jueves el Ejecutivo foral está estudiando la posibilidad de poner en marcha una televisión pública, en cumplimiento de una previsión recogida en el acuerdo programático, y ha asegurado que "las conclusiones del estudio se darán a conocer en su momento y propiciarán el correspondiente debate entre las formaciones políticas del Parlamento de Navarra".

En respuesta a una pregunta de Navarra Suma en el pleno del Parlamento, Irujo ha afirmado que "la construcción de un sector audiovisual en Navarra es una de las prioridades" del Gobierno y ha afirmado que "se viene trabajando desde años en la atracción e implantación de compañías de esta cadena de valor", por ejemplo mediante incentivos fiscales.

Además, el consejero ha señalado que las industrias creativas y digitales son uno de los sectores prioritarios de la Estrategia de Especialización Inteligente (S3) y en este sentido el Departamento "lleva años trabajando en fortalecer dicho sector".

El parlamentario de Navarra Suma Carlos Pérez-Nievas ha afirmado que la opción de que se cree una televisión pública en Navarra se puede tomar "a broma y en serio". En el primer caso, ha planteado que "tendrían que tener cabida programas como 'Aló presidente', que en este caso sería 'Aló vicepresidente' -en referencia al vicepresidente y portavoz del Gobierno- y estaría con un equipo siguiéndole por todo Pamplona".

Tomando el asunto "en serio", Pérez-Nievas ha afirmado que "el sector audiovisual no ha pedido una televisión pública, el sector está tratando de decir que haya un espacio, que podrá ser un canal de televisión digital o un canal web para dar publicidad a contenidos generados en Navarra por ellos a lo largo de los años y ahí no tenemos nada que decir". "Lo que no cabe de ninguna manera es crear una televisión pública con el dinero de todos los navarros, sin ninguna necesidad, en una situación de crisis como la que estamos padeciendo. Esto es serio y es una auténtica vergüenza", ha afirmado.