Sordo pide al Gobierno aprobar la reforma laboral aunque no sume a la CEOE

El secretario general de CC.OO., Unai Sordo, pide no empoderar a la patronal

El secretario general de CC.OO., Unai Sordo, pide no empoderar a la patronal Pilar Barco

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha pedido al Gobierno que mantenga la propuesta de reforma laboral que hay encima de la mesa y que apruebe la norma, aunque no se logre un acuerdo también con la patronal.

En declaraciones a los medios antes de asistir a una jornada de Nueva Economía, el líder de CCOO ha asegurado que derogar la reforma laboral de 2013 "está más próxima hoy que hace unos días" y ha añadido que ahora se trata de concretar que "las propuestas del Gobierno siguen siendo las mismas que hasta ahora".

"A nosotros cómo se organice el Gobierno internamente no es una cuestión que nos competa", ha señalado Sordo, al tiempo que ha advertido de que, si se pone como condición para modificar la reforma tener un acuerdo tripartito, es posible que "la patronal se empodere y dificulte el acuerdo".

"Lo que hay que hacer es negociar. Tener voluntad de acuerdo", pero, en caso de desacuerdo por parte de la CEOE, el Gobierno debe "tirar para adelante con el acuerdo que haga con los sindicatos o con su programa de Gobierno".

En este sentido, ha explicado que "no es cierto que Europa esté poniendo como condición 'sine qua non' un acuerdo tripartito para modificar la reforma laboral de Rajoy". "Esto no es cierto, que sea preferible, sí", ha subrayado Sordo