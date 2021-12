“Díaz Ayuso adquirió este año otra dimensión tras triplicar sus resultados”

pamplona – Para Inmaculada Sánchez (Madrid, 1962), las elecciones a la Comunidad de Madrid del 4 de mayo "fueron un antes y un después en ese Gobierno, en el Partido Popular, e incluso en la política nacional, porque Ayuso triplicó resultados, su éxito electoral fue apabullante".

La directora de El Siglo recuerda que en su día Díaz Ayuso llegó como candidata a presidir al Comunidad de Madrid "con el dedo de Pablo Casado, por ser amiga de confianza", a pesar de su juventud y de "ser poco reconocida en el PP dirigente". Considera que Díaz Ayuso en 2021 "ha adquirido otra dimensión confirmando lo que ya se venía viendo en su actuación política".

casado y vox A juicio de Inmaculada Sánchez, esa irrupción es relevante por dos razones: "Primero, por la debilidad del liderazgo de Pablo Casado. Si estuviera asentado y con una autoritas como la de otros dirigentes de otros partidos, por muy buenos resultados que hubiera tenido Ayuso no estaría haciéndole el daño que le está haciendo". Además, esta periodista ve en Vox "el condicionante fundamental de la estrategia del PP", y constata los "muchos vaivenes" de Casado al respecto. Mientras, Díaz Ayuso ha "atrapado votantes de Vox que se fueron del PP, una bandera que le puede ayudar a erigirse "en un contrapoder" frente a Casado. Ello "ha cambiado radicalmente el ambiente y la hoja de ruta de Génova", lo que se ha reflejado en la vuelta "a la línea más dura y bronca y de ataque indiscriminado al Gobierno de Pedro Sánchez" por parte del líder del PP. "En parte porque Ayuso se lo come, y Casado tiene que intentar que el ayusismo no le tape".

Según esta periodista madrileña, el PP de Madrid "siempre ha sido la mosca cojonera de Génova", pero recuerda que Rajoy frente a Aguirre venía "de haber sido ministro con Aznar, era un dirigente con recorrido y veteranía". Ahora, compara, "estamos ante dos dirigentes jóvenes", de la nueva hornada surgida tras la moción de censura que retiró a Rajoy en 2018.

Inmaculada Sánchez piensa que Ayuso "ha sabido capitalizar ese enfado visceral y un poco humano de los votantes del PP de haberse quedado sin poder. Se quedaron sin nada y Casado llegó un poco inesperadamente. Por eso tiene un liderazgo tan precario, se tiene que hacer respetar y todavía no ha ganado nada", observa la directora del semanario político. Mientras, en el PP de Madrid, Ayuso se ve con la autoridad de haber triplicado resultados.

"A la espera" Inmaculada Sánchez cree que aunque Ayuso siempre traslada que ella no está jugando a ser la líder del PP, en realidad "está un poco a la espera de que Pablo Casado, se estrelle o no se estrelle. va a enfrentarse a Sánchez en las siguientes Generales, "y todo el PP está a la espera de esos resultados". Mientras, "ella está atesorando la posición de líder inesperada, jugando sus cartas con mucho riesgo, porque ella también se podría estrellar, pero en Madrid tiene un feudo".

De cara al año que ahora se inicia, Inmaculada Sánchez subraya la importancia de lo que ocurra en los comicios andaluces. Dependiendo de cómo vaya allá, pronostica esta periodista, "veremos si Casado se rinde a seguir las pautas que le marca Ayuso, o ve que hay otra estrategia".

isabel díaz ayuso