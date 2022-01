El Gobierno de Navarra refuerza su posición en Europa con su ambicioso Plan de Acción Exterior

La consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo, expuso este martes en el Parlamento de Navarra el ambicioso Plan de Acción Exterior para el periodo 2021-2024 recientemente aprobado por el Gobierno de Navarra para reforzar su posición en Europa y en el resto del mundo.

Se trata de un Plan que refrenda la apuesta iniciada la pasada legislatura con la reapertura de la Oficina de Navarra en Bruselas, el regreso a la participación de manera activa en el Comité Europeo de las Regiones y la entrada en la Eurorregión junto a Nueva Aquitania y la CAV. Un organismo al que los sucesivos gobiernos de UPN habían dado la espalda de forma deliberada menospreciando las oportunidades que ofrece.

Estos primeros pasos por reubicar a la Comunidad Foral en el campo internacional se han intensificado en la presente legislatura con la creación de la nueva dirección general de Acción Exterior, que va más allá de atender los asuntos europeos para "reforzar la cooperación transfronteriza, la relación con la ciudadanía navarra en el exterior y la promoción de la imagen de Navarra", explicó Ana Ollo.

EUROPA, NO SOLO FONDOS



Ana Ollo puntualizó que aunque la UE "acapara la mirada de manera más intensa por los fondos europeos, Europa es mucho más que eso". También es "la compra conjunta de vacunas, la defensa de los derechos humanos, la diversidad y la pluralidad y en definitiva el mejor territorio para vivir y donde tenemos que estar situados", consideró.

Ollo destacó también el proceso participativo de este plan, que ha incorporado el 80% de las más de 100 aportaciones recibidas, y que tiene tres ejes de actuación.

El primero de ellos el de "fortalecer la presencia de Navarra en la UE en colaboración con otros Departamentos del Gobierno".

El segundo pretende "reforzar los lazos en aquellos foros de cooperación vinculados a la ubicación fronteriza de Navarra". Y el tercero busca "mejorar la atención y la relación con la ciudadanía navarra en el exterior, así como establecer una imagen atractiva y segmentada de nuestra región".

Aunque el Plan no se limita al terreno económico, Ollo recordó que la Oficina de Proyectos Europeos obtuvo entre 2014 y 2019 casi 70 millones de euros de fondos europeos a través de 209 proyectos del Gobierno de Navarra y sus sociedades públicas. Ahora el objetivo del Plan es mejorar la captación de fondos en este nuevo periodo 2021-2027, "de ahí la necesidad de profesionalización de esta tarea" dentro de la Administración con esta Oficina.

La consejera también mencionó que la Comunidad de Trabajo de los Pirineos ha gestionado entre 2014 y 2019 un fondo de más de 190 millones de euros, de los cuales 20 millones beneficiaron a entidades navarras como ayuntamientos, empresas, universidades, centros tecnológicos y sociedades públicas.

Por último, Ollo señaló que el Plan tiene una duración de cuatro años, pero cuenta con un sistema de revisión de indicadores cada dos y de rendición de cuentas.

APOYO DE TODOS LOS GRUPOS



No es habitual que el trabajo del Gobierno de Navarra merezca el reconocimiento de todos los grupos del arco parlamentario. Por ello, llamó la atención que la defensa del Plan de Acción Exterior 2021-2014 recibiera el aplauso generalizado, incluido el de Navarra Suma. "El Plan me gusta", dijo su parlamentario Iñaki Iriarte, a modo de resumen. No obstante, el ayer portavoz de la coalición de derechas aprovechó su intervención para criticar que en el pasado "hubo sectores euroescépticos en la izquierda abertzale, en Izquierda Unida y en Batzarre". Además consideró que el proyecto europeo "es radicalmente incompatible con los proyectos soberanistas", porque "construir Europa es ceder soberanía", y criticó la política fiscal del Gobierno foral.

La intervención de Iriarte, que tomó la palabra en primer lugar, dio pie a la réplica del resto de portavoces. Inma Jurío (PSN) le recordó que "su socio del PP puso palos en la rueda para acceder a los fondos de recuperación", tras afirmar que este Plan "tiene poco criticable".

Bastante más se explayó Uxue Barkos (Geroa Bai). Tras valorar que con esta actuación "se refuerza institucionalmente el objetivo de la acción política iniciada la pasada legislatura", expresó su disconformidad con Iriarte. "No estoy de acuerdo con que la construcción de la UE sea soberanía cedidaa, sino compartida", manifestó antes de incidir en que "la no participación de Navarra en la Eurorregión fue un empecinamiento partidario", de los gobiernos de UPN, que también optaron por la no presencia de Navarra en los comités de la UE.

En la misma línea, Bakartxo Ruiz (EH Bildu) valoró que tanto la Delegación en Bruselas y la participación en la Eurorregión llegaron "después de muchos años de empecinamiento de UPN y de perder muchas oportunidades", y defendió la presencia de Navarra "en todos los foros posibles, porque nadie va a defender mejor los intereses de Navarra"