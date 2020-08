Navarra, por encima de la tasa de positividad de contagios que aconseja la OMS

Navarra supera la tasa de positividad, porcentaje de personas que dan positivo para la infección de entre todas a las que se les ha hecho prueba PCR durante un tiempo determinado, aconsejada por La Organización Mundial de la Salud. La OMS recomienda, en un documento publicado en mayo, que ese porcentaje quede por debajo del 5%, "siempre y cuando" la vigilancia "sea integral", es decir, se esté siguiendo una correcta estrategia de diagnóstico, pero en Navarra la tasa era del 8,1% con los datos contagios del domingo. En España, para la semana del 11 al 17 de agosto, la positividad se situaba, según el Ministerio de Sanidad a partir de lo que registran las comunidades autónomas, en el 7,7%, la cifra más alta de los países de su entorno (Francia, Portugal, Alemania, Italia, Reino Unido).

En cuanto al sistema de detección precoz y seguimiento de casos y contactos estrechos en Navarra, el domingo se realizaron un total de 1.175 pruebas PCR en la red sanitaria pública, que dieron lugar a los 95 nuevos casos confirmados, un 8,1% de positivos, según los datos del departamento de Salud.

Hay tres comunidades –también las dos ciudades autónomas– que están por encima de la media del país, según ha informado eldiarioes. Dos de ellas son las que más han preocupado en agosto al Ministerio de Sanidad y triplican las orientaciones de la OMS: Madrid, que ha alcanzado el 15% de positividad –la semana anterior estaba en el 11,1%– y Aragón con el 14,3%. La Rioja tiene un 9,2%.

La positividad del conjunto de España y de cada comunidad ha crecido desde el inicio de la 'nueva normalidad'. A principios de julio, la total se colocaba alrededor del 3%, cuatro puntos por debajo de la actual y aún dentro de lo asumible para la OMS. Pero ¿qué indica la tasa de positividad? Ildefonso Hernández, portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria y asesor en la Comunidad Valenciana, explica en la información del diario digital que la positividad "es importante porque da una idea de cómo funciona el seguimiento de contactos". Según apunta Hernández, actualmente ese medidor es, junto a la proporción de asintomáticos en el total de contagiados, el indicador más fiable para saber si la epidemia está o no fuera de control, si estamos detectando la mayoría de casos o si de nuevo nos estamos quedando en la superficie. Porque lo que nos dice una tasa de positividad muy alta "es que quizá no se está siendo lo suficientemente exhaustivo en la detección del virus. Que solo se hace PCR a gente con altas sospechas de tenerlo y que por tanto finalmente mucha lo tiene".

Pedro Gullón, experto en Salud Pública y coautor del libro Epidemiocracia, también consultado por el mismo medio coincide en el razonamiento. La capacidad de hacer PCR ha aumentado desde mayo en todas las comunidades, y "con ese contexto, una positividad desproporcionada puede deberse a que no se hace pruebas a todos los contactos de un positivo y que el rastreo no llega hasta al fondo, sino más bien a gente altamente sospechosa, con una probabilidad preprueba más alta de tenerlo". A eso se suma, continúa, "que hace un mes quizá se hacían pruebas por una diarrea tonta, que seguramente luego era otra cosa; ahora igual se hace más por síntomas más claramente compatibles. El protocolo no ha cambiado, pero es probable que la actuación sí".