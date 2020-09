La punta de lanza contra la covid-19

El recinto de Refena pasa, a partir de este lunes, de cuatro carriles de vehículos a ocho de viandantes para la toma de muestras de PCR, que se sumarán a las tres vías habilitadas para realizar el testeo a los escolares aislados.

El recinto ferial de Refena se construyó con la idea de que albergara ferias, certámenes, desfiles de moda, conciertos, etc. Sin embargo, la llegada del coronavirus a Navarra obligó al Gobierno foral a buscar un espacio grande, con los medios adecuados, para poder llevar a cabo el testeo de la población. De esta manera, desde el pasado 14 de marzo, un día antes de que se decretase el estado de alarma y el confinamiento, Refena realiza pruebas PCR de forma masiva pasando de ser un espacio de ocio y disfrute a la punta de lanza en la lucha contra la covid-19.

Allí se trabaja a destajo. En el pabellón pequeño, se ha instalado el circuito escolar, donde estos días acuden cientos de alumnos y alumnas que han tenido en sus aulas algún compañero que ha dado positivo. En una de las oficinas, más de medio centenar de rastreadores, teléfono en mano, tratan de atajar lo antes posible cualquier recorrido que pueda tener el virus entre la población. Por último, en la nave más grande, los sanitarios toman muestras a los contactos estrechos de personas contagiadas que hasta ahora iban a realizarse la prueba en coche, algo que cambia a partir de hoy.

De los cuatro carriles habilitados para vehículos y uno para viandantes se va a pasar a ocho carriles, todos ellos de acceso a pie, y también existirá la posibilidad de habilitar una línea adicional exterior para coches. De esta manera, se incrementará la capacidad de realización de pruebas PCR, que hasta ahora rondaban las 1.300 diarias y que ahora se van a poder aumentar considerablemente. "Nos comunicaron que había que aumentar las pruebas PCR, por ello hemos remodelado todo el circuito de toma de muestras. Se ha pasado de 5 carriles a 8, más los tres que hay en el circuito escolar. Al final los coches ocupan mucho, por lo que a pie se pueden realizar más pruebas y se va a garantizar en todo momento que se guarda la distancia de seguridad", apuntó Diego Reyero, jefe de la sección de Emergencias de Osasunbidea.

Así, las personas que acudan a Refena a realizarse las PCR accederán a los carriles a pie y no en coche como se hacía hasta ahora, dejando aparcados sus vehículos fuera del recinto. "Pautaremos muy bien los horarios para evitar que haya alboroto", detalló. Además, el departamento de Salud pidió a quienes tengan que someterse a las pruebas que atiendan las indicaciones del personal sanitario y de seguridad vial para facilitar esta transición de un sistema a otro. En cualquier caso, es una zona sin problemas, a priori, de aparcamiento.

El cambio de toda la infraestructura se ha llevado a cabo durante esta pasada madrugada, único momento del día en el que no se realizan pruebas. "Aquí no descansamos ni fines de semana, ni festivos, por eso lo hemos tenido que hacer de madrugada, porque teníamos que habilitar todos los puestos informáticos, etc.", explicó Reyero, que matizó que no tienen porque usarse "todos los carriles, todos los días". "Será algo que vaya en función de las necesidades y habrá que ver también las capacidades del Servicio de Microbiología", señaló.

Por otra parte, la estrategia para reforzar la detección de la covid-19 de Salud se ha completado esta semana con el incremento en la plantilla de rastreadores a jornada completa que alcanza ya los 82 profesionales de varios perfiles y se incluye por primera vez el perfil profesional de Trabajador Social. A este equipo, se pueden incorporar, según las necesidades, hasta 110 profesionales de Enfermería.

Circuito escolar

PCR más amenas y solo se toman muestras por la boca

No sueltan las manos de sus padres y madres bajo ningún concepto. Los niños y niñas que entran al recinto te Refena para realizarse la PCR acuden obedientes y hablan lo justo. Los pabellones del recinto abruman por sus enormes dimensiones, casi tan grandes como las de esta pandemia que, si ya es difícil de comprender para los adultos, lo es más para los pequeños. Sus progenitores les intentan tranquilizar, pero a nadie le gusta que le metan un palo por la boca.

El mal trago dura unos segundos y, a juzgar por sus caras, no es tan malo como se imaginaban. La labor de los sanitarios que les toman las muestras también ayuda, siempre con una actitud amistosa para hacer más amena la toma de muestras, como el hecho de que en el circuito escolar tan solo se realice la toma de muestras por la boca. Además, la decoración da algo de color al gris de las paredes, con pósters de Osasuna, e indicaciones con dibujos.

Han sido muchos los escolares navarros que han pasado estos días por el circuito de Refena, que se ha tenido que reforzar con la instalación de tres líneas específicas extra, que se añaden al carril infantil que ya lleva días funcionando, ante el importante aumento de peticiones de PCR derivadas del arranque del curso. En concreto, hasta el momento 2.582 alumnos y alumnas han sido confinados al haberse detectado algún positivo por covid-19 en sus aulas. Se espera que continúe el goteo de alumnado aislado, al que se le realiza, por protocolo, la prueba PCR y que deberá guardar 10 días de cuarentena. Transcurridos esos días y si no ha dado positivo, los estudiantes confinados podrían volver a las clases presenciales.



EL CAMBIO

De 5 a 8 carriles. El cambio en la toma de muestras en Refena va a suponer pasar de cuatro carriles para coches y uno para viandantes a 8 líneas de tomas de muestra a pie. No obstante, en función de las necesidades, se podría habilitar un carril exterior para vehículos.

LA CIFRA

1.300

PCR DIARIAS. Hasta ahora en Refena se hacían una media de unas 1.300 PCR diarias, que ahora se espera que aumenten considerablemente.