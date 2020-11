Las restricciones covid nublan la venta de lotería de Navidad, que cae un 30%

Las limitaciones en la movilidad, tanto dentro de las comunidades como fuera de ellas, la clausura temporal de la hostelería y la caída de la capacidad adquisitiva de muchos navarros a consecuencia de la crisis sanitaria y social del coronavirus, han tenido un impacto directo en la caída de la venta de la tan esperada lotería de Navidad. A pesar de indicar que sería precipitarse poner una cifra al porcentaje del descanso, la Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administraciones de Lotería (ANAPAL) alertó recientemente de la bajada en la venta de boletos para el sorteo del Gordode este año en cerca de un 30%. Una tendencia a la baja que podría cambiar a partir de mañana con la reapertura de las terrazas en Navarra.

Para jugar en el sorteo que repartirá el próximo 22 de diciembre un total de 2.408 millones de euros en premios –28 millones más que el año anterior–, la Comunidad Foral consigna un total de 36,1 millones de euros en 180.532 boletos, por lo que este año cada navarro desembolsará de media 55,19 euros, 4,43 menos que en 2019.

Hasta este año, cuando aún no se conocía el término covid-19, un ciudadano medio compraba un décimo en una administración, otro en un bar y participaciones de distintos colectivos –colegios, peñas, asociaciones, etc–. Sin embargo, con la reducción de los canales habituales, inevitablemente las ventas van a caer, aunque este dato no será definitivo hasta que no se reciban las devoluciones de boletos no vendidos durante la campaña, cuyo anuncio fue presentado el 12 de noviembre.

Para paliar este descenso de las ventas en los bares mientras estos han permanecido cerrados, las administraciones de lotería navarras han tenido que reinventarse para "evitar dejar a los clientes sin su lotería de todas los años, sobre todo los que siempre piden números fijos. Han retirado la lotería de los bares para vender en sus administraciones e incluso algunas están haciendo repartos a domicilio. Hay muchas alternativas", aseguró Cristina García Echeverría, delegada de Loterías y Apuestas del Estado en Navarra.

Sin embargo, el panorama actual deja hueco para los más supersticiosos y quienes guardan estrechas preferencias por ciertos números, y es que, aunque las terminaciones favoritas como el 13 se repiten, el número 14320 –fecha del inicio del estado de alarma– fue uno de los que se agotó enseguida.

Curiosidades

¿Cuánto toca? Para el sorteo hay disponibles 172 millones de décimos. Dicha emisión alcanza los 3.440 millones de euros, de los que se reparte un 70% en premios, es decir, que el Sorteo de Navidad repartirá 2.408 millones de euros en premios, 28 millones más que en 2019. Entre los premios destaca el Gordo, de 400.000 euros al décimo. El 2º premio será de 125.000 euros al décimo y el 3º repartirá 50.000. ¿Qué probabilidad hay de ganar el Gordo? De los 100.000 números que saltarán en el bombo el 22 de diciembre, solo resultarán premiados 14.272, por lo que hay una probabilidad del 14% de ser ganadores de cualquier premio. En cuando a el Gordo, solo toca una de cada 31 millones.