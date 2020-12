Nevadas en Navarra | La nieve complica de nuevo las comunicaciones en Roncal

roncal/erronkari – Espectaculares reportajes gráficos del valle nevado dieron paso a partir del domingo en Roncal a las complicaciones habituales a consecuencia de las sucesivas nevadas caída desde el sábado. Anunciadas las previsiones meteorológicas para el largo puente foral, la crónica de las jornadas vuelve hacer ayer eco una vez más de los problemas sufridos con las comunicaciones, tanto en las carreteras de acceso al valle como en las caídas de internet de más de 48 horas consecutivas.

Ayer era día de regreso y el valle amaneció aislado por sus dos vías principales de entrada: la carretera entre Burgui y Salvatierra de Esca cerrada por desprendimientos, justamente cuando el tránsito por esta vía aragonesa se había autorizado por las condiciones climatológicas, ya que lo prohibía el confinamiento perimetral. Simultáneamente, el puerto de las Coronas NA-214 (Navascués-Burgui), resultaba impracticable, completamente cubierto dificultando el acceso a Roncal. Ambas, carreteras quedaron abiertas para el mediodía.

La presencia de los quitanieves ocupados en la limpieza de las vías de la red ha convivido con habituales escenas vecinales paleando en las calles de los núcleos poblacionales, en cuyos límites acaba la tarea de los dispositivos del Gobierno.

"Nos hemos despertado con la noticia del desprendimiento y en Uztárroz sí que nos ha inquietado no saber hasta cuándo, o cuándo pasarán los quitanieves. Creemos que falta comunicación , información más directa del estado de las carreteras, real, desde el territorio. Nos quitaría incertidumbre", expresaba Jone Alastuey, alcaldesa de Uztárroz y presidenta de la Junta del Valle.

Añadía su malestar por que el valle ha permanecido sin internet desde el domingo por la noche (ayer a primera hora de la tarde carecían del servicio) y por los varios cortes de luz sufridos. Por lo demás, el salir a limpiar las calles entre la vecindad, lo tienen asumido, afirmó. "Estas son las imágenes de todos nuestros inviernos, ayudarnos entre todos y todas para abrir calle y mover los coches incluso, se genera un buen ambiente", recalcaba.

voluntad política Los movimientos derivados de los cortes de carreteras se dejaban sentir también ayer por la mañana en Burgui y a primeras horas de la mañana se procedió a cortar el tráfico a partir de la rotonda de entrada en la localidad .

A las cuatro de la tarde de ayer la localidad permanecía sin internet desde la madrugada del lunes. "Una avería de más de treinta horas afecta al pueblo y al valle a todos los niveles, laboral y personal. No es nada nuevo, la primera nevada del invierno y estamos como siempre. Faltan revisión de líneas telefónicas de montaña. Hay que repasar los árboles que no podrán aguantar nevadas copiosas. No nos pueden pasar las mismas cosas año tras, mientras hablamos y trabajamos por el desarrollo rural. Necesitamos soluciones simples que pasan por la voluntad política para salvar problemas de competencias de caminos y carreteras, que se podrían limpiar más. Sentimos impotencia y agotamiento por arrastrar en el siglo XXI problemas del XIX", lamentaba la alcaldesa burguiarra Elena Calvo.

A primera hora de la tarde de ayer su homóloga en Roncal, Amparo Viñuales, le daba vueltas a su mayor preocupación: el acceso al colegio. "El quitanieves limpia la travesía del pueblo, pero el interior es competencia municipal. Tenemos el centro de 0 a 3 años y el colegio de concentración de todo el valle, de Salvatierra y Sigües. 90 niños y niñas con su profesorado que mañana (por hoy) reanudarán sus clases y tienen que poder llegar".

La alcaldesa pidió a Policía Foral que se ocuparan de retirar la nieve hoy a la espera de una respuesta del Gobierno. "Si Belagua es importante para el turismo, la escuela es lo más necesario para Roncal. En todo caso, hablamos de 250 o 300 metros que nosotros como Ayuntamiento no podemos asumir", afirmó.

Amparo Viñuales adelantó la intención de que Roncal esté presente en la reunión del viernes entre la Junta del Valle y el departamento de Cohesión Territorial.

La nieve caída en días festivos ha hecho que se afronte de forma más relajada en el Pirineo y con más manos jóvenes en los pueblos para tirar de pala.

"Ha sido una nevada potente, pero dentro de la dificultad que supone, la gente se ha abierto camino y con ayuda de la cuña municipal se ha limpiado la villa con suerte, que no ha helado", matizaba el edil Aitor Pérez.

