Bares y restaurantes abren este jueves interiores, algunos ya completos para el fin de semana

Los bares y restaurantes abrirán hoy el interior de sus locales con un máximo de un 30% de aforo, una flexibilización en las medidas de hostelería que para algunos llega ya con algunos comedores completos.

Es por ejemplo el caso de El Merca'o–, que reabrirá tras 56 días cerrado y que ya no tienen más sitio para comer el sábado. "La gente está con muchas ganas", aseguran.

En Baserriberri, sito en la calle San Nicolás, ya no pueden acoger más reservas ni para mañana ni para el sábado. "Hay muchas comidas", afirman, ya que el cierre obligado a las 22 horas no permite demasiado margen para cenas. En su sala entrarán poco más de 30 personas.

Muy cerca de ellos, en La Vieja Iruña, también están acogiendo "bastantes reservas" para este fin de semana, así como para el día 6, pero no para días hasta ahora de mucho trabajo como el 25 de diciembre y el 1 de enero. Tienen actualmente una capacidad de unas 35 personas.

El restaurante Hamabi, en Zentral, ya tiene completos los cuatro primeros días tras la reapertura, y de las fechas navideñas solo disponiblidad el 24 de diciembre en un comedor en el que han abierto otro espacio para poder ofrecer sus servicios a 38 personas.

Tras la apertura de terrazas hace quince días, el permiso para abrir interiores hace que los restaurantes sean ahora los siguientes, así como las zonas comunes de restauración de centros comerciales como La Morea. No obstante, el aforo sigue siendo muy limitado y desde las asociaciones del sector aseguran que hasta que no haya un 50% "no será rentable" abrir.

Los aforos

* Hasta dos personas. En mesas (y/o cubas) menores de 70 centímetros de lado o diámetro.

* Hasta cuatro personas. En interiores o terrazas, con mesas separadas con una distancia entre ellas de 2 metros, medidos de los extremos de las mismas.

* Hasta seis personas. En interiores y terrazas, cuando se cumpla la distancia de dos metros entre ellas y permitan garantizar la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros.

La cifra

40

Con la restricción de un 30% máximo de aforo, algunos restaurantes conocidos por este periódico tendrán una capacidad máxima en sala inferior a los 40 comensales.