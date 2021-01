El aumento de casos "avala la estrategia preventiva"

El aumento de casos de covid-19 registrado en los últimos días avala la estrategia "preventiva" que llevó al Gobierno foral a suprimir las flexibilizaciones previstas para los días de Nochevieja y Año Nuevo, según indicó el pasado miércoles el vicepresidente primero y portavoz, Javier Remírez, tras la sesión de gobierno.

Esa jornada se tuvo constancia de que el día anterior, el martes, detectaron 130 positivos, cifra más alta desde el 26 de noviembre, si bien el miércoles se elevó a 139. Entonces, Remírez señaló que no se plantean medidas más restrictivas, pero advirtió de que la situación es de un "frágil equilibrio" y aunque el deseo del Gobierno es "no ir más allá en las restricciones, dependerá de la evolución". A su juicio, las cifras "avalan la estrategia preventiva, prudente del Gobierno" y su "preocupación" y "prioridad" por mantener la salud pública.

Ante el incremento de casos en la Comunidad Foral, Remírez señaló que "no podemos sustraernos a lo que ocurre en el mundo" y resaltó que, a pesar de que Navarra tiene una incidencia acumulada en 14 días de en torno a 190, "no podemos sacar pecho". Con esas cifras y con lo que está sucediendo en otras regiones es preciso "no relajarse", insistió. Así, la intención es "trabajar de manera preventiva" y "anticiparnos al comportamiento del virus en vez de ir por detrás".

Para ello, están "monitorizando y supervisando, tanto la evolución epidemiológica como el cumplimiento de la normativa vigente en todos los sectores, especialmente los que tienen más afluencia de personas y situaciones de riesgo en estas fechas", explicaron desde Salud, que hizo un llamamiento a cumplir la norma y extremar la prevención.