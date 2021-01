Se entrega a los Mossos uno de los agresores de un menor con autismo en Barcelona

Barcelona – Uno de los supuestos agresores de un menor con autismo que fue acorralado y golpeado el pasado domingo por un grupo de jóvenes, que además le robaron el móvil, se entregó ayer a los Mossos d'Esquadra que procedieron a su detención. En la agresión, que se ha hecho viral porque fue grabada y difundida en las redes sociales, los agresores –uno de ellos con un palo– acorralan al joven y lo golpean mientras le quitan la camiseta hasta que la víctima logra huir gritando y llorando.





ACTUALITZACIÓ:

? un detingut com a presumpte autor de l'agressió i del robatori del mòbil

?dos investigats com a presumptes autors de l'agressió

?identificats la resta de membres del grup

?recuperat i retornat el mòbil a la víctima

La Confederación Autismo España, la Federación Catalana Autismo y la Asociación Apenem han condenado este martes la agresión y han pedido diligencia policial para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.Los hechos sucedieron en Can Batlló, en el barrio de Sants de Barcelona, donde un grupo de chicos y chicas empezaron a golpear al menor, al que robaron el teléfono y una cadena.El vídeo muestra cómo los agresores -uno de ellos con un palo- acorralan al joven y lo golpean mientras le quitan la camiseta hasta que la víctima logra huir gritando y llorando.Las asociaciones han hecho público que la víctima es un joven autista y han condenado la agresión.La asociación Aprenem ha rechazado en un comunicado "cualquier tipo de agresión" y la "grabación y difusión de estas imágenes que denigran a la persona agredida".También subrayan que "las personas con autismo a menudo no saben o no pueden defenderse en una situación de violencia extrema, lo que puede agravar aún más las consecuencias derivadas de una agresión de estas características".Tras ofrecer su ayuda a la familia del chico agredido, la asociación ha pedido a las autoridades "una rápida y diligente investigación para esclarecer los hechos", al tiempo que solicita "a las administraciones una política de inclusión social y educativa y de divulgación y sensibilización sobre el autismo para que situaciones como éstas no se vuelvan a repetir".Según la Confederación Autismo España (CAE), las personas con autismo presentan una de las tasas más altas de abuso o acoso escolar, ya que un 63% de los niños o niñas con autismo han sido víctimas de acoso escolar, casi el 83% si se considera el autismo sin discapacidad intelectual asociada.Casi la mitad de los niños con autismo viven situaciones de acoso escolar, el 46,3% frente al 10,6% de los estudiantes sin este trastorno o sin discapacidad, según datos extraídos de la guía de acoso escolar y autismo de la CAE.