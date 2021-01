Seis consejos para conducir con nieve en la autopista

Las nevadas y heladas de estos días hacen que haya que extremar la precaución en la conducción, también en las autopistas, que pese a su mejores condiciones para el tráfico también experimentan un aumento del riesgo en circunstancias meteorológicas adversas. Estos son seis consejos para conducir por autopistas en días de presencia de nieve

-En caso de encontrar nieve compacta en la vía, se debe reducir lentamente la velocidad, se evite frenar bruscamente y dejar libre, en la medida de lo posible, el carril izquierdo para el paso de los vehículos de emergencia.

-Si los equipos de vialidad están actuando, se recomienda aminorar la velocidad y no adelantar a las máquinas quitanieves. En caso de que no se pueda proseguir el trayecto, se debe intentar no abandonar nunca el vehículo en la calzada.

-En esta situación, habría que buscar una zona de detención momentánea o un área de servicio y avisar al Centro de Operaciones y Seguridad Vial desde un poste SOS o a través del 902 200 320/934 927 827 y también a través de la App 'Autopistas en Ruta'.

-Se aconseja adecuar la velocidad y aumentar la distancia de seguridad, que se circule por el carril de la derecha y cambiar solo para adelantar a otro vehículo que se desplace a menor velocidad, señalizando esta maniobra con el intermitente.

-Sobre el vehículo, es necesario calcular los efectos de las bajas temperaturas sobre sus componentes. En este sentido, es necesario revisar el funcionamiento de la batería antes de emprender el viaje y comprobar la calefacción o la luneta térmica, y utilizar anticongelante en el radiador y en el depósito del limpiaparabrisas es otra de las recomendaciones a tener en cuenta.

-Es recomendable usar neumáticos de invierno, pero, si se opta por otra alternativa, se deben llevar siempre cadenas y asegurarse de saber colocarlas. Es esencial también el estado y presión de las ruedas, así como la destreza y experiencia del conductor en la conducción con nieve.