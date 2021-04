Salud activa a partir del jueves un sistema de autocita para intensificar la vacunación contra la Covid-19

El Departamento de Salud activará, a partir de este jueves, y de forma progresiva, un sistema de autocita (similar a los de la campaña de la gripe y las citas web para consultas en centros de salud) para agilizar e intensificar el proceso de vacunación que ha empezado a llegar ya a tramos poblacionales con un importante número de personas como población diana.

En concreto, una parte de la población del tramo 70-79 años empezará a recibir un SMS, en el que se indicará la doble opción de registrar una cita dentro de la web de Salud o, en su defecto, llamar a un teléfono de citación que se le facilitará en ese mensaje.

El resto de grupos poblacionales y específicos activos al día de hoy en el proceso de vacunación seguirán, por el momento, con el actual sistema de citación telefónica directa, por lo que solo tendrán que esperar a que les llamen para indicarles los datos de su día, hora y lugar de vacunación. Salud también prevé llamadas de recuperación y seguimiento en cada tramo de edad o grupo.

Además, se ha habilitado el servicio de información ciudadana "Infovac" que, a través de un teléfono único para toda Navarra (948-370120) y un correo electrónico (vacunacion@navarra.es o txertaketa@navarra.es) atenderá de lunes a domingo, entre las 8 y las 22 horas, cualquier tipo de duda, consulta o incidencia sobre el proceso de vacunación de forma complementaria al espacio web https://coronavirus.navarra.es/es/ donde hay información genérica sobre el mismo. Este servicio no sirve para solicitar la vacuna. Igualmente, Salud recuerda que no se debe llamar al centro de salud para esta cuestión.

Salud busca con este cambio gradual de sistema, por un lado, aumentar las posibilidades de los usuarios de elegir su propia agenda de vacunación dentro de las limitaciones del actual contextos de suministros de dosis y, por otro, incrementar la capacidad de citación de Osasunbidea, de cara a nuevas etapas en las que los grupos poblacionales cada vez son más amplios y se espera también la llegada de mayor cantidad de dosis y nuevas vacunas.

Como es sabido, Navarra sigue vacunando en varios grupos como es el de 60-65 años (y más tarde 66-70 años); el de 70-79 años; y el de personas con alto riesgo de enfermedad grave por Covid-19. Además está cerrando el bloque de los mayores de 80 años, entre los que el 95% ha recibido ya una primera dosis.

La estrategia de vacunación se mantiene y solo cambia es sistema instrumental de citación en determinados casos.



Qué hacer: esperar una llamada o un sms

Como ya se ha apuntado, las personas susceptibles a ser vacunas deen continuar esperando una llamada directa desde el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, en la que se les indicará el lugar, el día y la hora de vacunación. Pero, en el caso de varios tramos de edad del grupo de 70-79 años, recibirán un SMS con las instrucciones correspondientes para realizar una cita de cara a la siguiente semana, bien por internet o vía telefónica.

En lo que se refiere a internet, en ese mensaje de texto aparecerá un link para que cada persona proceda, a lo largo de las 72 horas siguientes, a obtener una cita para la vacunación, mediante un sencillo proceso en la web de Carpeta de Salud: www.carpetadesalud.navarra.es. Si no está dada de alta en la Carpeta de Salud, deberá aportar el número de la tarjeta sanitaria o TIS (CIPNA) y la fecha de nacimiento.

También el SMS ofrecerá un teléfono de citación, que será diferente por cada área de Salud (Pamplona, Estella y Tudela). Este mismo teléfono podrá usarse para gestionar cambios en la cita, al igual que la Carpeta de Salud.

Tanto en caso de no haber cumplimentado esta operación en el plazo previsto (tres días desde su recepción), como en otros supuestos o grupos (mayores de 80 años, tramo de 60-69 años, pacientes y personas con alto riesgo de enfermedad, etc) que no hayan sido citados en el plazo anunciado públicamente o no hayan podido formalizar esa cita, El SNS-O también realizará llamadas de cierre y repesca en cada fase y grupo poblacional.

Finalmente, para cualquier duda, consulta o incidencia en torno a las vacunas y el proceso de vacunación el Departamento de Salud ha habilitado Infovac, un sistema de atención continuada, con un doble canal interactivo: el teléfono 948-370120 (de 8 a 22 horas, de lunes a domingo) y el email vacunacion@navarra.es o txertaketa@navarra.es.

La información básica también está en la web del Gobierno de Navarra sobre coronavirus además de en otros espacios y soportes, como gobierno abierto. El Ejecutivo también ha lanzado una campaña en medios, cartelería y redes sociales bajo el lema #NavarraSeVacuna.



CARTEL DE LA CAMPAÑA