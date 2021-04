"He llegado a hacer una prueba en Dubai por un viaje de trabajo"

Pablo Benito Cía, pamplonés de 40 años, e Ingeniero Superior en Telecomunicaciones, a matricularse en UNED Pamplona en el Grado de Física. La inquietud por aprender llevó a, pamplonés de 40 años, e, a matricularse en UNED Pamplona en el Un recorrido académico que ha compaginado con su trabajo en el Centro Nacional de Energías Renovables (CENER) y que ha concluido con una nota de 8,6 que le ha valido el reconocimiento nacional de la UNED: "Es el punto final a años de esfuerzo y de dedicación. Te da mucha alegría porque es mucho trabajo, sobre todo, en época de exámenes donde debes de aparcar el ocio y llenar todo tu tiempo con el estudio. Pero si algo tenía claro era que, si me apuntaba, lo iba a sacar".



Pablo se sintió respaldado por su entorno laboral, pero admite que no todo ha sido sencillo: "He llegado a hacer una prueba en el aeropuerto de Dubai, mientras estaba haciendo escala para ir a China en viaje de trabajo". Ahora, asegura que continuará con sus inquietudes formativas: " Algo más haré, no sé si un Grado o un Máster. Me gusta salsear entre la física, las matemáticas y la informática", dice.