El Grupo de Apoyo al Islam reivindica el asesinato de David Beriáin

El Grupo de Apoyo al Islam (JNIM, siglas de Jama'at Nusrat al -Islam wal Muslim) ha reivindicado el asesinato del periodista navarro David Beriáin y de su compañero, el camarógrafo vizcaíno Roberto Fraile. La organización ha emitido unas imágenes en las redes sociales en las que se ve el material robado a los periodistas.





#BurkinaFaso: #JNIM has unofficially claimed through audio and photographs yesterday's ambush against a Burkinabe joint force convoy accompanied by a team of three foreign nationals, all experienced professionals on an anti-poaching mission (or reportage)..