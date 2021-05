Solamente un 65% de participación en Fitero y sin positivos en el cribado

De las 717 personas que estaban llamadas por el departamento de Salud para hacerse un cribado solo 475 respondieron de forma afirmativa para realizarse la prueba de la covid-19, lo que significa un 65% del número total que estaban llamados al polideportivo de la localidad ribera.

Las franjas de edades que fueron convocadas a las pruebas eran de los márgenes de edad de 15 a 29 años (255 personas) y de 45 a 64 años (462 personas).

Tras el cribado que se realizó durante todo el día de ayer no se detectó ningún caso positivo de las 464 pruebas que se realizaron, es decir, de los 475 que accedieron a acudir, lo hicieron un 97%.

El alcalde de Fitero, Miguel Aguirre, mostró su "tranquilidad, porque no se ha detectado ningún caso positivo", si bien añadió que "no me quedo satisfecho con ese 65% que hayan decidido participar. Me hubiera gustado que fuera mucho más elevado. No entiendo, con la inquietud que hay en el pueblo, que la cifra no haya sido más elevada, yo esperaba en torno al 80% u 85%".

Fitero, que cuenta con poco más de 2.000 habitantes, tiene en la actualidad con 26 casos positivos activos de covid-19, una cifra que hace dos semanas llegó a ser de 47. La preocupación en el municipio hizo que se pidieran estas pruebas dado que en todo el tiempo de pandemia nunca se había registrado esta cifra tan elevada, ni siquiera en los peores momento de marzo de 2020. "En el mes de marzo de 2020 Fitero contó con 19 casos, pero de esos el 90% eran de la residencia. Yo creo que la gente se está relajando y puede ser que sea por la fatiga pandémica", explicó Aguirre.