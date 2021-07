Patxi Baldanta: "Todo el territorio está muy seco por lo que nos espera un verano muy serio en cuanto a incendios"

El director del Servicio de Bomberos de Navarra califica las labores de extinción del incendio de Valtierra como "complicadas e impredecibles" a causa del viento

Los Bomberos de Navarra, con Patxi Baldanta Petrirena al frente, lleva desde la noche del pasado martes inmerso en las labores de extinción del fuego que ya ha asolado parte del Vedado de Eguaras en las Bardenas Reales. Unas labores que el director del servicio califica de "complicadas e impredecibles" a causa del viento que aviva las llamas a pesar de creerlas controladas en diferentes momentos del día de ayer.

¿Cuál es la principal problemática que plantea apagar este incendio?

–El miércoles por la mañana, tras una noche tratando de apagar el fuego, parecía que estaba controlado. Sin embargo, en cuanto el sol empezó a pegar fuerte de nuevo y se levantó algo de viento, hubo zonas que se volvieron a descontrolar y las tareas de extinción se complicaron. Lo único que se pudo hacer fue tratar de bajar la intensidad del fuego para que este no se extendiera más allá de las zonas acotadas.

¿Cuál ha sido el mayor daño que ha causado el fuego?

–Hasta que el incendio no esté extinguido es muy complicado hacer una aproximación del daño real, pero la extensión del fuego es amplia. No ha sido tanto el valor económico que puede suponer sino la pérdida de una zona con un elevado valor ecológico dentro de la zona. Lo que se ha quemado ha sido cereal, rastrojo y arbolado.

¿Cómo va el verano en lo que a incendios se refiere?

–Todos los días estamos atendiendo pequeños fuegos, pero nada de esta magnitud. La zona está muy seca, perfecta para aceptar un gran incendio que además es difícil de controlar a causa del viento. Está prendiendo como la gasolina de rápido.

¿Cuál es la situación de la masa forestal de Navarra en estos momentos?

–La masa forestal de toda la comunidad alcanzará un riesgo crítico de incendios a lo largo de estos días, especialmente en la Ribera y la Zona Media. En temporadas como la que estamos viviendo en la que el sol es tan fuerte las pequeñas tormentas no son suficientes para reducir el riesgo de incendios. El terreno está tan seco que necesitarían lluvias de al menos dos o tres días para evitar la rápida expansión de los fuegos que se puedan originar. Es probable que nos espere un verano muy serio en cuanto a incendios.

¿Podríamos evitar parte de estos incendios?

–Dependemos mucho de la meteorología pero lo que sí podemos hacer es seguir las recomendaciones que todos conocemos, pero que no siempre se cumplen: no hacer fuegos fuera de los lugares permitidos, no tirar colillas, basura y evitar provocar ninguna chispa porque, aunque no parezca nada, en 15 minutos puede convertirse en un gran incendio.

