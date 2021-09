Salud constata que la mayor incidencia actual en Navarra se da en el grupo de 5 a 15 años

El informe epidemiológico que emite semanalmente el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN) constata con los datos del 30 de agosto al 5 de septiembre que la mayor incidencia actual del coronavirus en Navarra se produce en la franja de edad de los 5 a los 15 años. En concreto, la incidencia en este grupo es de 144 casos por 100.000 habitantes y que dicho impacto es lógico teniendo en cuenta que los menores de 12 años no están vacunados.

En la semana del 30 agosto al 5 de septiembre se confirmaron 589 casos por PCR o por antígeno (89 por 100.000 habitantes), lo que supone un descenso del 6% respecto a la semana anterior. Se ha suavizado el descenso de la incidencia en menores de 55 años y ha aumentado en los de más edad. En mayores de 75 años la incidencia se ha duplicado.

Los casos de transmisión en domicilio explican el 41% de las infecciones, el ámbito social el 13% de los casos, y los casos que desconocen el origen de la infección son el 30%. El ámbito laboral se ha asociado con el 8,5% de los casos y ámbito socio-sanitario con el 7,1%.

La variante delta, de origen indio, es responsable del 99% de los casos y se asocia a una mayor probabilidad de ingreso hospitalario y en UCI, mayor transmisibilidad en población joven y cierto grado de evasión al efecto de la vacuna.





Vacunas, impacto y eficacia



Sobre la campaña de vacunación, los técnicos recopilan que hasta el 5 de septiembre se han administrado 936.042 dosis de vacuna: 511.156 personas, 78% de la población de Navarra, han recibido alguna dosis, y 486.151 (74%) han recibido la pauta completa. Entre la población de Navarra de 12 años y más, el 88% ha recibido alguna dosis y el 84% tiene la vacunación completa. El 74% de las personas de 12 a 19 años han recibido la primera dosis.

La efectividad promedio de las vacunas de COVID-19 en Navarra se estima en el 62% con una dosis y el 73% con pauta completa para prevenir casos sintomáticos, y en el 80% con una dosis y el 92% con vacunación completa para prevenir ingresos hospitalarios por COVID-19. La efectividad de la vacunación completa para prevenir ingresos en UCI y defunciones supera el 90%.

La efectividad de las vacunas para prevenir todas las infecciones, incluidas las asintomáticas, es algo inferior: del 55% con vacunación parcial y del 69% con pauta completa. Por ello, los vacunados han de mantener medidas preventivas complementarias para no infectarse y no contagiar. Conviene recordar que la protección de la vacuna no se alcanza hasta transcurridos 14 días tras completar la pauta y que la relajación excesiva de las medidas preventivas puede contrarrestar la protección que aporta la vacuna.