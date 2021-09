Familias critican la gestión de la jornada escolar y piden no confinar aulas en primaria

Las familias con hijos e hijas en Infantil y Primaria llevan tres semanas desconcertadas. Desde que el Departamento de Educación anunciara, dos días antes del inicio de curso, la decisión de mantener la jornada continua con extraescolares gratuitas en muchas casas no se habla de otra cosa. Los centros, que se reunieron con el Departamento el pasado día 14, van trasladando información con cuenta gotas y, a falta de diez días para el inicio de esta nueva jornada, son pocas las familias que tienen claro cómo van a ser las tardes de sus hijos Las federaciones de apymas mayoritarias en Navarra, Herrikoa y Concapa rechazan la decisión de Educación de no recuperar las jornadas anteriores a la pandemia y critican la imposición de una modalidad de jornada "mal gestionada" y que está generando incertidumbre y malestar en las familias. Ambas federaciones urgen al Departamento que flexibilicen el protocolo escolar y piden que no se confinen aulas en bloque en Educación Primaria.

Estas federaciones reconocen que las familias están viviendo un inicio de curso plagado de incertidumbres. Primero no se sabía que jornada iban a tener y ahora desconocen cómo van a aplicar los colegios esta jornada continua con extraescolares gratuitas. Y es que Educación ha dado libertad para organizar estas actividades y son los colegios quienes tienen que decidir si ofertan una o dos sesión y cuántas plazas ofrecen por curso. "El protocolo abre la puerta a que no se atienda a todo el alumnado en estas actividades de tarde, y esto no se puede tolerar. Dependerá del centro educativo, de sus posibilidades, de sus ganas o de la necesidad que tenga de atender a más o menos alumnado para que oferten más o menos plazas. Así las cosas puede darse el caso de que haya alumnado de primera y de segunda", denuncia Noelia Echarri, integrante de Herrikoa, federación de apymas mayoritaria de la red pública, que advirtió de que "hay colegios que están poniendo requisitos muy estrictos y esto puede disuadir a las familias".

coherencia Más allá de la mala gestión de una jornada, que reconoce "estaba contemplada en el protocolo pero no se ha trabajado sobre ella", la portavoz de Herrikoa asegura que ya en mayo transmitimos al Departamento que esta modalidad "nos generaba grandes incertidumbres porque no entendíamos cuál era la diferencia entre actividades extraescolares en horario de tarde con volver a la jornada prepandemia, los que tuvieran continua con sus extraescolares programadas y los de partida con sus clases". Y sigue sin entenderlo. "Con el agravante de que parece que se van a mezclar diferentes grupos burbuja", alerta Echarri, que pidió al Gobierno "coherencia" entre las medidas que hay en la sociedad en general y las que se aplican a sus hijos. "Hablamos de abrir las barras de los bares, que no digo que no se haga porque hay que adecuar la vida a la situación sanitaria, y en los colegios no hay avances. Los chavales y chavalas se lo merecen, y hay que cuidar su salud emocional", asegura Echarri, que pidió que se permita al alumnado interactuar con otros grupos en el patio.

En Concapa, federación de apymas mayoritaria en la enseñanza concertada, la visión es similar. "Creo que han intentado contentar a unos y a otros y al final han enfadado a todos. El profesorado está molesto, los centros tienen que reorganizar la jornada y las familias, a fecha de hoy, aún no sabemos si vamos a tener plaza o no en esas actividades", resume su portavoz TeresaModal, que añade: "No hemos vuelto a la jornada partida por una cuestión sanitaria pero ofertan unas extraescolares gratuitas donde van a estar mezclados".

En su opinión hablar de grupos burbuja es "jugar con las palabras" porque este año "no existen grupos burbuja estables. Los alumnos salen del colegio y se mezclan en extraescolares y en los parques. También decían en el protocolo, recuerda Modal, que "el profesorado solo podía estar en sus grupos y resulta que ahora en las actividades complementarias gratuitas si van a poder atender a otros grupos". Otra cuestión que les molesta es que las extraescolares gratuitas coincidan en horarios con las de pago y tengan ratios distintas: 25 y 15 respectivamente.

Para Modal hay tiempo para recapacitar. "En enero hay otra ventana para recuperar la jornada pero yo personalmente no lo haría. Creo que deberían dar macha atrás ahora que aún hay tiempo y que cada centro vuelva a la partida o la continua. Y aquellos que quieren cambiar a la continua que lo voten y diseñen un proyecto adecuado porque con la jornada actual se están perdiendo horas lectivas", advierte Modal, quien ve "incoherente" hablar de final de la pandemia mientras en los centros seguimos como el año pasado y advierte: "Esta situación está afectando a la salud mental del alumnado".

