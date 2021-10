Santos Induráin: "No hay transmisión comunitaria del virus en Navarra, pero la pandemia no ha acabado"

La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin, ha insistido en que pese a que epidemiológicamente estamos en valores que indican que no hay transmisión comunitaria, la pandemia de la covid-19 "aún no ha finalizado" y el sistema sanitario continúa con su labor de detección, aislamiento y secuenciación. Al mismo tiempo ha enfatizado que los indicadores manifiestan que "no hay transmisión comunitaria del virus en Navarra".

Induráin ha reconocido los bajos niveles de incidencia a 14 y 7 días, señalando que nos sitúan "como no hemos estado desde julio", así como otros indicadores que van diciendo que la quinta ola "no tiene transmisión comunitaria". La positividad lleva ya casi dos semana por debajo del 2%, hoy es del 1,3 %, y el índice que marca la contagiosidad es menos uno, ha apuntado al respecto.

Por todo ello ha concluido que epidemiológicamente "estamos en unos valores que indican que no hay trasmisión comunitaria del virus, que la transmisión está siendo muy baja y que su gravedad y repercusión en el sistema sanitario no tiene nada que ver a lo que hemos estado viviendo". Como ejemplo ha citado que la UCI están tres personas y las hospitalizaciones y fallecimientos también han ido bajando.

Pero, ha remarcado, esto no quiere decir que el sistema sanitario considere que la pandemia ha finalizado, sino que continúa con su labor de detección de nuevos casos, realizando pruebas, aislamientos y secuenciación, un aspecto en el que, ha subrayado, "Navarra ha hecho un esfuerzo importantísimo".

Al respecto ha recordado que desde septiembre del año pasado es la comunidad con la tasa de pruebas por mil habitantes más alta a lo que ha añadido que la secuenciación es "un hito".

En ese sentido ha explicado que están atentos por si surgiera alguna variante nueva que además pueda tener interferencia con la vacuna. Actualmente el 99 % de los positivos son de la variante delta.