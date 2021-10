Salud recuerda que la vacuna covid ha evitado en Navarra 12.000 infecciones y 3.000 ingresos

El informe epidemiológico del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN) destaca que la efectividad promedio de las vacunas de Covid-19 en Navarra es del 60% con una dosis y el 69% con pauta completa para prevenir casos sintomáticos, y en el 79% con una dosis y el 92% con vacunación completa para prevenir ingresos hospitalarios por Covid-19.

La efectividad de las vacunas para prevenir todas las infecciones, incluidas las asintomáticas, es algo inferior: del 53% con vacunación parcial y del 66% con pauta completa. Por ello, los vacunados han de mantener medidas preventivas complementarias para no infectarse y no contagiar.

Desde el comienzo de la vacunación en Navarra se estima que se han prevenido por efecto directo de la vacuna más de 12.000 infecciones sintomáticas, 2.950 ingresos hospitalarios, 360 ingresos en UCI y 1.450 defunciones por COVID19. A este impacto hay que sumarle el efecto indirecto de reducción de la circulación de coronavirus por la inmunidad de la población.

Casi 1 millón de vacunas inyectadas en Navarra



Hasta el 10 de octubre se han administrado 980.030 dosis de vacuna: 527.153 personas, 80% de la población de Navarra, han recibido alguna dosis, 518.925 (79%) han recibido la pauta completa, y 6441 personas han recibido una tercera dosis adicional. Entre la población de Navarra de 12 años y más, el 91% ha recibido alguna dosis y el 89% tiene la vacunación completa. El 81% de las personas de 12 a 19 años han recibido la vacunación completa.

La incidencia de infecciones sigue estable en niveles bajos



Todavía se mantiene circulación del COVID-19, por lo que todavía son necesarias algunas medidas preventivas por parte de la población. El COVID-19 puede seguir circulando en forma de ondas estacionales como las de otros virus respiratorios, pero tendrán un impacto en la salud progresivamente menor gracias a la alta cobertura vacunal y a la aplicación de otras medidas preventivas por la población.

En las personas correctamente vacunadas, el riesgo de presentar una enfermedad grave debido al COVID-19 no es mayor el asociado a otras enfermedades comunes como la gripe. Por el contrario, las personas adultas que no se han vacunado tienen un riesgo unas 10 veces mayor de presentar formas graves de la enfermedad si llegan a infectarse. Con el paso del tiempo las medidas preventivas se irán relajando, y las personas que no se hayan vacunado podrían adquirir la infección ante cualquier descuido. Por tanto, continúa siendo recomendable la vacunación de estas personas, incluso ahora, que la transmisión es baja en Navarra.