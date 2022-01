Cinco navarros superan las oposiciones a juez y fiscal

Seis estudiantes de las universidades navarras, cuatro de la Universidad Pública de Navarra y dos más de la Universidad de Navarra, han conseguido superar este año las oposiciones de Acceso a la carrera Judicial y Fiscal. Son cuatro chicas y dos chicos, cinco navarros y una donostiarra, de los que únicamente una tiene antecedentes en su familia en la profesión.

Cinco de ellos han escogido la judicatura y a comienzos de enero se incorporarán a la Escuela Judicial de Barcelona, donde permanecerán por espacio de un año como funcionarios y funcionarias en prácticas, para posteriormente recibir otros seis meses de formación en un juzgado con un juez tutor y con el que podrán acudir a los juicios. A continuación existe una tercera fase de tres meses en la que actuarán como jueces de refuerzo.

Pedro Doria (Pamplona, 1996) estudió en el CP Azpilagaña de Pamplona y, posteriormente, en el IES Basoko, también. Realizó el Grado en Derecho en la UPNA .

Ainara Vega Valencia (Tafalla, 1993) cursó estudios en el CEIP Marqués de la Real Defensa de Tafalla y, posteriormente, en el IES Tafalla Sancho III el Mayor. Realizó el Grado en Derecho en la UPNA.

Ibai Yerro Arribillaga (Pamplona, 1996) estudió en Mendigoiti IP y, posteriormente, en la Ikastola San Fermin. Realizó el Grado en Derecho en la UPNA.

Teresa Fernández (Pamplona, 1995) estudió en el colegio Miravalles de Pamplona y, posteriormente, realizó el grado en Derecho en la UN.

Paula López Jiménez (San Sebastián, 1995) estudió en el colegio San José de Calansanz de la capital de Gipuzkoa, tras lo que realizó el Doble Grado en ADE y Derecho en la UPNA.

Por último, Leyre Ruiz (Pamplona, 1996), la única que se hadecantado por fiscalía, estudió en el colegio Jesuitas de Tudela, aunque vivía en Ribaforada, y posteriormente realizó el grado en Derecho en la UN.





Pedro Doria, Leyre Ruiz e Ibai Yerro, en la sala del Tribunal Supremo.

Ibai Yerro (puesto 3): "Me atrae Penal, aunque me gusta un poco todo"

Leyre Ruiz (puesto 17): "Ha sido ameno, sobre todo por la compañía"

Pedro Doria (puesto 57): "Estaba pensando irme por el área Laboral"

Teresa Fernández.

Teresa Fernández (puesto 153): "Me gusta mucho el Derecho Administrativo"

Ainara Vega (puesto 228): "Siempre he tenido claro que quería ser juez"

Ainara Vega.

Paul López (puesto 231): "Esta ha sido la primera vez que me he presentado"

-Tanto mi compañero Pedro comoyo, junto a Leyre, de la Universidad de Navarra, empezamos hace tres años. Y luego, yo tuve el último examen el 10 de noviembre.-Nos presentamos en 2019, pero no teníamos estudiado ni la mitad del temario. No pasamos del primer test.-La verdad es que te esperas que va a ser de una manera y luego fue de otra. He tenido la suerte de haber preparado las oposiciones con Pedro y Leyre, y al principio esperábamos que fuera a ser un estudio muy intenso, y sí que lo es, pero nosotros hemos tenido el privilegio de de haber hecho un grupo muy bueno, de mucha amistad, y el tener el grupo, aunque sea un trabajo individual, nos ha ayudado mucho anímicamente. También los preparadores.-No tengo ninguna razón de peso, sinceramente. No es de esto que quería serlo desde pequeño. La vocación me entró en cuarto de carrera, en las prácticas, viendo la figura del juez, que me gustó mucho. Pude ver a varios y me impactó su dominio de la sala, el conocimiento de derecho que transmitían. También me parece un trabajo que tiene mucho contenido jurídico, tanto teórico como práctico. Igual la abogacía es más práctica y un profesor más teórico. Un juez tiene los dos componentes.-Me llama mucho la atención el derecho Penal, también el del trabajo, la parte Social, y el Mercantil también. Me gusta un poco todo, pero la judicatura te permite estudiar el ordenamiento jurídico en su totalidad.-Tampoco lo se del todo, porque los destinos definitivos, y aún nos quedan unos años para eso, van por escalafón, y lo marca la antigüedad. Esto quiere decir que el primero de nuestra promoción, que es un privilegiado entre nosotros, va por detrás del último de la anterior. También tengo la suerte de que con el euskera podré rascar algún puntillo para poder volver.-Hace tres años, en septiembre de 2018. El proceso ha sido un camino que ha tenido sus momentos, pero que ha sido ameno. Sobre todo por la compañía. Empezamos a la vez Ibai, Pedro y yo, hemos hecho grupo y eso lo ha hecho mucho más llevadero. Ahora hasta lo echo de menos, me siento un poco vacía, porque eran 8 o 10 horas estudiando al día y ahora estás como que no sabes que hacer.-Yo empecé la oposición queriendo ser fiscal. Sí que es cierto que un mes antes de tener que decidir, porque decides una vez que apruebas, me entraron un poco las dudas, porque claro, mis dos compañeros querían ser jueces y me separaba de ellos si elegía fiscal. Pero al final me decanté por fiscal, porque también es verdad que mis preparadores son fiscales y me contaban cuál era su función, su día a día, y la verdad es que eran mi inspiración y mi referencia.-Yo me voy el 17 de enero a Madrid. Son cuatro meses de curso teórico-práctico hasta el 3 de junio. Ahí empiezan las prácticas, que puedes elegir, y yo las haré seguramente en Pamplona, hasta diciembre, que es cuando ya te dan la plaza y el destino.-Un fiscal únicamente se dedica a Penal, y a Civil cuando hay menores o discapacitados. Cuando empiezas lo haces en Penal, aunque luego sí puedes especializarte, en violencia de género, delitos contra la Hacienda, Derechos fundamentales, Menores... Pero es el función de lo que más te guste o lo que mejor se te dé.-Empecé hace tres años, con Ibai y Leyre, en septiembre de 2018. Nos presentamos en 2019 al examen, pero sin haber preparado todos los temas. El de este año era el primer intento serio.-Pues al final yo creo que por mi carácter. Soy una persona muy reflexiva y creo que no me iba a ir bien eso de ir preguntando y repreguntando. Prefiero tomarme las cosas con calma, llevármelo a mi despacho y decidir con más tranquilidad.-De momento prefiero esperar y ver, pero estaba pensando en irme por Social, sobre todo por Laboral, o si no por Penal, pero desde luego Mercantil no me atrae.-Hombre, en principio no solo estás ahí en la escuela, estudiando teoría y con los profesores, sino que te llevan a distintos lugares, como una notaría, a patrullar con los Mossos d'Esquadra y a hacer los test de alcoholemia, por ejemplo. Son cosas mucho más prácticas. También en principio nos íbamos a ir a visitar los tribunales internacionales, pero claro, con esto del coronavirus, el año pasado se hizo de forma telemática. Este año no se como será finalmente, pero también puede ser algo bastante interesante.-Yo aprobé el 18 de octubre y en septiembre había hecho cuatro años.-Sí, había hecho el test, que es el primer paso, digamos. Lo había hecho anteriormente en dos ocasiones, pero esta vez era la primera oportunidad en la que iba realmente preparada.-Yo la verdad es que siempre tuve muy claro, desde el momento en el que entré en la oposición, que quería juez. Hay gente que duda más y hasta el final no toma una decisión, pero yo la verdad es que es una decisión que siempre he tenido muy clara. Desde antes incluso de empezar a opositar. Ya en la carrera tenía claro que quería opositar y, aun siendo una oposición conjunta, tenía claro que en mi caso era para juez.Sí, soy tercera generación, aunque también es verdad que somos tres hermanas y ninguna más se ha decantado por esta profesión. Yo siempre he tenido mucha vocación, así que se podría decir que se han juntado las dos cosas.-En la carrera me gustaba mucho el derecho Administrativo, la jurisdicción contecioso-administrativa. Es verdad que en la oposición es un temario que se ve menos, porque hay otras ramas del derecho que se estudian en mayor profundidad. Así que también tengo ganas de volver a profundizar en esa rama, que en la oposición tiene un papel bastante más secundario.-Empecé en septiembre de 2015, en Pamplona, y aprobé en octubre de este año. Ya en septiembre de 2015, cuando no llevaba más que cuatro meses estudiando, me presenté al test, por ver cómo era el modelo de examen, pero sin ninguna opción de nada. El año siguiente aprobé el test, pero me quedé en el primer oral. El siguiente, aprobé los aprobé los dos, pero me quedé en el final, y ya en este he aprobado todo.-Cuando aprobé el test la primera vez fue un subidón, de esto que ya te ves más cerca, pero para mí fue un punto de inflexión fuerte cuando llegué al último examen y lo suspendí, porque tienes que volver a empezar desde el principio. Yo ya llevaba cinco años en ese momento y tener que volver a empezar desde cero con el primer examen fue lo más duro. Sí que al ir cada año superando una etapa más ves que el trabajo tiene sus frutos. También es tener muy claro que es realmente lo que quieres.-Sí, siempre lo he tenido bastante claro. Sí que es verdad que el año pasado se empezó a hablar de que iban a modificar y que iban a pasar la fase de instrucción a los fiscales y entonces sí que por un momento me lo pensé. Pero bueno, siempre mi vocación había sido esa y pensé que si desde el principio me llamaba ser juez por algo sería.-Así de primeras, siempre me ha llamado más la atención Penal, es lo más curioso, los casos más atractivos. Mi preparador siempre me decía que todos decíamos lo mismo en esto. En la carrera siempre es lo que mejor te enseñan. También me llama la atención el tema de Familia y de Menores.-Terminé la carrera en enero de 2019 y en abril de ese mismo año comencé a estudiar. Aprobé en noviembre, así que dos años y medio justos. Esta ha sido la primera vez que me he presentado, llevaba bastante materia preparada, pero es tanto que nunca piensas que es suficiente. Yo en un principio no pensaba que fuera a aprobar, aunque mis preparadores sí que confiaron en ello desde el comienzo.-En la carrera ya me empezó a interesar mucho el tema del derecho -estudió el doble grado con ADE-. En las prácticas vi que me sentía totalmente identificada con la figura del juez y vi que era a donde quería llegar.-Siempre me ha gustado más Penal, pero quiero esperar a la Escuela Judicial, que es donde nos van a enfocar un poquito más a la práctica para ver si realmente en la práctica me sigue gustando más penal o si me interesan otros ámbitos. Hasta ahora hemos visto la teoría, y está bien, pero ahora vamos a ver el enfoque práctico, la realidad, y puede que me guste más otra cosa. Así que estoy abierta. -