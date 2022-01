Coronavirus: Navarra cierra la semana con más de 21.000 positivos, por debajo de los 25.000 de la anterior

Navarra detectó el domingo 9 de enero al menos 2.083 nuevos casos de infección por Covid-19, según el primer dato provisional diario facilitado por el Departamento de Salud. El sábado finalmente fueron 2.155 los contagios detectados, 134 más que los notificados durante la jornada. La Comunidad foral cierra así una semana con más de 21.000 positivos, a falta de los datos definitivos, un número inferior al de la semana anterior, 25.364, alrededor de un 17% menos.

En total hay actualmente 227 personas hospitalizadas por esta enfermedad, de las que 30 están en UCI. El pasado año tal día como hoy eran 14 las personas en críticos.

Ayer Pamplona acumuló más de 600 casos, entre los que destacan los 86 de Rochapea, los 71 de II Ensanche, 67 de Txantrea, 60 de San Juan o los 49 de Iturrama. Tras la capital navarra, Tudela encabezó el listado diario por municipios con 129 positivos. A continuación, Sarriguren con más de 70, Burlada con 63, Tafalla con 57, Barañáin con 49, Zizur con 46, Berriozar con 45, Estella-Lizarra con 44...:

El alumnado navarro regresa hoy a las clases tras unas vacaciones de Navidad que han estado marcados por la elevada incidencia de covid-19 que ha dejado la sexta ola. Esta vuelta al cole se produce además en un contexto de vacunación infantil y de cambio de protocolo covid en los centros educativos navarros, según el cual solo se confinará un aula en caso de detectarse 5 positivos o si está contagiado el 20% de la clase. Asimismo, el momento de alta incidencia en toda la población hace que más de 1.300 escolares y más de 400 docentes no empiecen hoy las clases al estar contagiados de coronavirus.

Cabe recordar que está abierta la Adjudicación Telemática de Plazas (ATP), procedimiento ordinario que permite a los docentes que se encuentran en listas de contratación temporal de Educación acceder a plazas vacantes. De hecho, según informó el departamento, a través de esta vía se han cubierto la mayor parte de las bajas por covid-19 de profesores.

8.100 DE INCIDENCIA EN EL GRUPO 12-19 Así, se retoma la actividad lectiva en una situación de alta transmisión del virus que, entre otras cosas, puede retrasar el proceso de vacunación de los menores de 11 años en el que se haya inmerso Navarra. En concreto, la incidencia acumulada a 14 días de los menores de 11 años es de más de 6.100 casos por 100.000 habitantes y la del grupo entre 12 y 19 años asciende a más de 8.100 casos.

En este contexto, el pasado viernes las comunidades y el Ministerio de Sanidad acordaron flexibilizar el protocolo covid que hoy será enviado a los centros. Ahora, solo se confinará un aula si hay 5 casos o si está contagiado el 20% del alumnado de la clase. Además, las cuarentenas se reducen de 10 a 7 días.

PELIGRO DE 'GRIPALIZACIÓN' Ante la oleada explosiva de contagios por ómicron, la sociedad se está abandonando a su suerte, con la creencia de que se puede banalizar esta nueva ola porque los casos clínicos son más leves. La nueva cepa del SARS-CoV-2 ha cambiado por completo el relato sobre el final de la pandemia. El crecimiento de infecciones tras Nochevieja y Año Nuevo es más alto que el del Nochebuena y Navidad. Y ya se oye que lo único que podemos esperar es a que nos contagiemos todos, más tarde o temprano, con un término que gana terreno, la gripalización del covid, es decir, que el coronavirus pasaría de enfermedad pandémica a endémica. "Es un error total banalizar esta sexta ola y pensar que estamos ante una gripalización", advierte uno de los epidemiólogos de cabecera de esta crisis sanitaria, Daniel López Acuña.

Porque mientras algunos expertos empiezan a hablar de que ómicron es lo mejor que nos podía pasar para acabar con la pandemia, la mayor parte de la comunidad científica coincide en que "permitir el contagio para lograr la inmunidad no es una opción en la lucha contra el coronavirus".

De hecho, el presidente de la Sociedad Española de Inmunología, Marcos López Hoyos, explica que "ya no se habla de inmunidad del rebaño porque para ello habría que generar anticuerpos permanentes que protegen frente a la infección, y ya se ha visto que con el covid eso no pasa. Los anticuerpos van cayendo con el tiempo, así que no se puede hablar de inmunidad colectiva si no de vacunar al 100% de la población".

LA PANDEMIA HA DESCARRILADO A juicio de José Martínez Olmos, experto en gestión sanitaria y políticas de salud, es cierto que solo el 0,6% de los infectados actuales ingresa en hospitales y tan solo el 0,1% en la UCI, pero eso no significa que no revista gravedad. "Por lo tanto, si no hacemos nada diferente a lo que estamos haciendo ahora, nos llevará a tener a finales de mes 16.000 o 17.000 personas ingresadas en los hospitales de toda España y, de esas 3.000 pacientes en UCI", señala con pesadumbre.

Porque no se puede restar importancia a una variante que ha hecho descarrilar la pandemia. "Si miramos solo el número de contagios y su impacto en la presión hospitalaria, nos equivocamos. Y sobre todo hay que tener en cuenta que está limitando la Atención Primaria. Y ha puesto en una situación muy comprometida a todo el sistema".

Una de las lecturas más dolorosas son sus daños colaterales y el impacto en otras patologías. "Porque todo esto tendrá un coste en otros patologías, especialmente en diagnósticos de cáncer que acumulan ya retrasos importantes o listas de espera quirúrgicas", señala Martínez Olmos.

Partidario de la misma estrategia, Miguel Ángel Martínez, catedrático de Salud Pública de la Universidad de Navarra, es también de la opinión de que cometeríamos un gran error obviando esta curva. "Aunque una enfermedad tenga un porcentaje pequeño de gravedad, si afecta a mucha población, el número absoluto de casos graves va a ser mucho mayor".

Por eso, demandan focalizar los esfuerzos en los pacientes vulnerables o con factores de riesgo. "Cuidado con lanzar el aviso de que no pasa nada porque nos contagiemos con la ómicron. Decir eso de; Dejemos que la gente se contagiey así generaremos inmunidad de grupo, es una barbaridad. No podemos olvidar que hay una proporción alta de personas inmunodeprimidas, diabéticas, con enfermedades cardiovasculares, respiratorias, personas debilitadas por patologías previas, y la ómicron puede escaparse y producir casos graves en estos pacientes más vulnerables".

El investigador del Instituto de Salud Carlos III, Vicente Martín, insiste en que es "pronto" para asegurar que ómicron no supone gravedad y recuerda que una de las características de este virus es que personas que están perfectamente bien, empeoran en un periodo de quince o 20 días. "¿Cuánto llevamos con la escalada de ómicron?", se pregunta. La respuesta es; algo más de un mes.

Por su parte, Manuel Franco, epidemiólogo de la SEE, certifica estas creencias asegurando que "me gustaría que nadie tuviese esa sensación de gripalizar esta pandemia ni de banalizar esta ola". Y recalca el atasco monumental que sufre la puerta de entrada al sistema de salud, los ambulatorios, teniendo en cuenta que cada día se contagian miles de personas y es imposible rastrear esos casos ya que casi el 40% de las pruebas realizadas arrojan como resultado un positivo.

UNA EMPINADÍSIMA CUESTA DE ENERO Además el pico está aún por llegar, lo que nos dejaría un enero muy negro, según vaticina el catedrático de la Universidad de Navarra.

Decididamente, la variante ómicron nos está pasando por encima como una apisonadora y existe la leyenda urbana de que lo único que podemos elegir es a que ritmo nos contagiaremos todos. Aunque algunos coinciden en afirmar que de la misma manera que la curva ha dibujado una gráfica como una pared vertical, habrá una bajada brusca posterior de los contagios.

Así las cosas, expertos y autoridades sanitarias insisten en no relajarse ante ómicron o nuevas variantes porque la actual tasa de contagios ha logrado unos registros nunca vistos hasta el momento. La incidencia de contagios continúa ascendiendo, y ya se sitúa casi en 3.000 casos en España. Además, solo en un día hubo en la península 242.440 nuevos contagios. España superó el viernes los siete millones de casos registrados desde el inicio de la pandemia (7.164.906), y roza las 90.000 muertes.

UN FREGADERO A REBOSAR Con esta escalada, López Hoyos advierte de las consecuencias: "Si vamos llenando el fregadero porque aumentan mucho los casos, puede llegar un momento en que el fregadero rebose y afecte a los hospitales al dejarles sin capacidad de reacción". Este inmunólogo ve "muy probable" que un alto porcentaje de la población española se infecte en algún momento de SARS-CoV-2: "De las variantes que ha habido, de ómicron y de lo que pueda venir".

Otro asunto que ya se constata es la gran cantidad de reinfecciones con la variante ómicron, incluso en vacunados con tres dosis. Lo explica el epidemiólogo Vicente Martín e investigador del Centro de Investigaciones Biomédicas del Instituto de Salud Carlos III. En una entrevista a la agencia Efe, Martín se declara un optimista cauto y cree "arriesgado" afirmar que ómicron es menos virulenta.

Recuerda que la rapidez con que esta cepa está colonizando al mundo entero es "impresionante", por lo que tiene la convicción de que es pronto para saber su efecto en las UCI, algo que se podrá constatar en las próximas semanas, cuando se conozca el decalaje entre infección y mortalidad.

Todo indica que el virus se comporta como se esperaba pero, subraya, "ni las vacunas impiden la infección ni la enfermedad y ómicron produce enfermedad no grave a vacunados, no vacunados y a personas que han estado infectadas".