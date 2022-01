La UPNA lidera un proyecto para mejorar la calidad de vida de las supervivientes a largo plazo de cáncer de mama

Un equipo liderado por la Universidad Pública de Navarra (UPNA) ha dado comienzo a un proyecto para el diseño y evaluación de una intervención digital personalizada, basada en la inteligencia artificial, para mejorar la calidad de vida de las mujeres supervivientes a largo plazo de cáncer de mama.

Según ha informado la UPNA en nota de prensa, se denomina "largos supervivientes de cáncer" a personas que han superado esta enfermedad y reciben el alta de los servicios de oncología médica, normalmente al haber transcurrido 5 años tras el diagnóstico y la finalización de los tratamientos.

El proyecto, denominado CUMACA-M (CUidados Más Allá del CAncer-Mama) y presentado a través del IdiSNA, ha sido subvencionado con 82.280 euros en la convocatoria de la Acción Estratégica en Salud del Instituto de Salud Carlos III (Programa Estatal de Investigación Orientada a los Retos de la Sociedad). Se desarrollará desde este mes de enero hasta finales de 2024.

Los objetivos del proyecto se llevarán a cabo en tres fases. En la primera, se diseñará el contenido de la intervención digital, que se presentará en formato web y aplicación móvil. Para ello, se realizará una revisión de literatura nacional e internacional sobre recomendaciones y guías clínicas dirigidas a estas supervivientes a largo plazo y se validará el contenido de la intervención por un panel de expertos y expertas de carácter multidisciplinar. Un grupo de mujeres probará la intervención, que se adaptará a sus necesidades personales gracias a la inteligencia artificial.

En una segunda fase, se realizará un pilotaje con el grupo de mujeres que ha utilizado el recurso, con el fin de introducir las modificaciones y mejoras oportunas. Por último, se procederá a su implementación y evaluación, comparando el grupo de usuarias con otro, que recibirá la atención habitual para pacientes crónicos.

El seguimiento se realizará a través de un protocolo que recogerá información sobre datos sociodemográficos, clínicos, calidad de vida, autoeficacia en el manejo de las secuelas del cáncer y satisfacción con la intervención. La recogida de datos será antes de la intervención y a los 3, 6 y 9 meses. Este estudio es "pionero" en el ámbito de la atención al cáncer, por lo que "de demostrarse su éxito, se prevé su incorporación al sistema de Atención Primaria de Navarra".

El equipo investigador de CUMACA-M está integrado por profesionales de distintos ámbitos (académico, investigador y clínico) y con experiencia en supervivencia en oncología, innovación en salud (computación e inteligencia artificial), continuidad de la atención sanitaria y atención primaria.



SECUELAS Y CUIDADOS EN PACIENTES SUPERVIVIENTES DE CÁNCER

La población superviviente de cáncer "está en aumento" debido a factores como la detección precoz, los tratamientos y el mayor acceso a los servicios de salud. En este contexto, también el número de mujeres supervivientes de cáncer de mama es "cada vez mayor".

Algunas de ellas se reincorporan a la vida diaria "sin problemas". Sin embargo, en muchas ocasiones, "deben afrontar secuelas físicas (fatiga crónica, dolor, etc.) psicológicas (ansiedad, depresión, miedo a la recidiva, etc.) y sociales (relaciones interpersonales alteradas, dificultad en la reincorporación laboral, etc.)".

"Problemas de salud que, a menudo, no están cubiertos por el sistema sanitario al no estar claramente definida la función del equipo de Atención Primaria en la prestación de cuidados en la larga supervivencia de cáncer", ha explicado Nely Soto Ruiz, investigadora principal del proyecto junto con Cristina García-Vivar, coinvestigadora principal.

"A pesar de que en el contexto internacional existen experiencias exitosas de implementación en Atención Primaria de Planes de Cuidados a largos supervivientes (LS), a nivel nacional la implementación está siendo más lenta", ha añadido Cristina García-Vivar.

A ello se suma el hecho de que "la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la salud ha demostrado eficacia en la mejora de aspectos psicológicos, así como de la calidad de vida y la autoeficacia". "Además, estas intervenciones pueden incorporan la posibilidad de personalizarse mediante la utilización de algoritmos de inteligencia artificial", ha remarcado Soto. Por todos estos factores, CUMACA-M se plantea como "un proyecto adecuado" y "pionera" para dar respuesta a las necesidades de estas personas.



EQUIPO MULTIDISCIPLINAR ACADÉMICO, INVESTIGADOR Y CLÍNICO

El equipo está integrado, además, por Leticia San Martín Rodríguez, Paula Escalada Hernández y Marta Ferraz Torres, que junto con las investigadoras principales son enfermeras, profesoras del departamento de Ciencias de la Salud de la UPNA e investigadoras del grupo Nuevas Prácticas en Enfermería (inno-CARE) en la UPNA e IdiSNA.

A su vez, Cristina García Vivar es responsable del grupo nacional 'Supervivientes de cáncer' de la Sociedad Española de Enfermería Oncológica (SEEO).

El equipo se completa con Ana Beatriz Bays Moneo, fisioterapeuta y profesora de la UPNA; José Antonio Sanz, ingeniero informático, profesor e investigador en el grupo de Inteligencia Artificial y Razonamiento Aproximado (GIARA) de la UPNA; Rosario Orzanco Garralda, enfermera y profesora asociada de la UPNA y Óscar Lecea Juárez, médico de familia y jefe del Servicio de Apoyo a la Gestión Clínica y Continuidad Asistencial (Atención Primaria) de Navarra.

Además, participan Nerea Elizondo Rodríguez, enfermera y subdirectora del Cuidados del Hospital Universitario de Navarra (HUN), Ainhoa Ullibarri Ochoa, enfermera oncológica, profesora de la Escuela de Enfermería de Vitoria-Gasteiz y miembro del grupo nacional de supervivientes de cáncer de la SEEO, Marta Domingo Oslé, enfermera en la Clínica Universidad de Navarra (CUN) y subdirectora de la Unidad de Docencia Práctica en Enfermería de la Universidad de Navarra (UN); Nuria Domenech Climent, enfermera y vicepresidenta de la SEEO y, por último, el equipo cuenta con el asesoramiento de Deborah Mayer, catedrática de la Universidad de Carolina del Norte, reconocida como experta internacionalmente en supervivencia de cáncer y exdirectora de la Oficina de Supervivencia del National Institute of Cancer (NIC) de Estados Unidos.