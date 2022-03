Estudiantes en Navarra diseñan cartas para invidentes

El braille es un sistema de escritura que presenta dificultades para ser trasplantadas a documentos en papel, de modo que las personas invidentes no pueden leerlos y, a no ser que vayan acompañados, recurren en su lugar a un código QR. Sin embargo, si en ese momento no tienen batería en el móvil se ven obligados a preguntar a terceras personas.

Con el objetivo de fomentar la independencia de estas personas en este tipo de situaciones surge BRAIDOC. Este proyecto ha sido creado por Estíbaliz Zazu, María Iracheta, Pablo Artaso, Carmen Romero y Miguel Muñoz, estudiantes del grado de Asistencia Internacional de Dirección en el Foro Europeo-Escuela de Negocios de Navarra, situado en Cizur Menor.

Estíbaliz Zazu y María Iracheta, de 24 años, explican que este proyecto forma parte de la asignatura de Emprendimiento, en la que, en palabras de Zazu, "la profesora planteó tres problemas", de las que eligieron "tratar uno de índole social" por ser lo que más trabajaron. De entre los proyectos que tenían en mente, estas alumnas consideraron que un plan para ayudar a las personas ciegas sería "el que más beneficiaría a la población".

El objetivo de BRAIDOC, comenta Iracheta, es implementar el braille en documentos que se leen en lugares públicos". A fin de lograr esto, se están valiendo "de una plataforma para recaudar fondos, llamada Copoliki", y colaboran "con la empresa Cocuus, que diseña dispositivos en braille". Un tipo de documento en el que BRAIDOC se podría aplicar son las cartas de menú de los restaurantes. "En su superficie se pueden insertar caracteres en braille para que quienes tengan discapacidad visual puedan percibirlos a través del tacto", explica Iracheta.

Planes de futuro

Para el futuro inmediato, las fases y objetivos a alcanzar para continuar con el desarrollo de BRAIDOC incluyen, principalmente, "obtener recursos financieros de otra forma distinta más allá de Copoliki para comprar una impresora y un teclado braille, aprender y dominar esta forma de escritura y ofrecer este servicio a cada restaurante, bar, cafetería y Departamento de Turismo de Navarra".

El pasado viernes 4 de marzo los integrantes del equipo asistieron a una charla que tenía como temática el marketing inclusivo. El encargado de impartir la conferencia fue Luis Casado, presidente de Fundación IDDEAS, con quien desde Cocuus se les recomendó contactar.

De hecho, una vez concluya la asignatura de Emprendimiento, estos estudiantes tienen previsto ofrecer este proyecto a alguna entidad o al propio Luis Casado. Ellos no podrán seguir con él "al no contar con los recursos suficientes", reconoce Iracheta, pero aun y todo confían "en que otros puedan desarrollar y llevar a cabo este proyecto".