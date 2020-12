Una pasajera de autobús, denunciada por saltarse el cierre perimetral de Navarra para "ir a Donostia al peluquero"

La Policía Foral ha denunciado, en el control de un autobús de la línea que cubre Pamplona-Donostia, a una pasajera de origen caribeño que se trasladaba a la capital guipuzcoana a la peluquería.

Una patrulla de la Policía Foral de la comisaría de Elizondo realizó ayer en Doneztebe el control de un autobús de línea entre la capital navarra y San Sebastián con el fin de controlar que sus pasajeros cumplían con las excepciones que la normativa permite para realizar viajes entre comunidades.

Una de las pasajeras no pudo justificar legalmente su desplazamiento, cuyo motivo era ponerse unas extensiones de pelo en un local donostiarra. Alegó que quería colocarse dichos retoques para regresar a su país de origen. Al no tratarse de una causa legal de desplazamiento fue denunciada, no pudo culminar el viaje previsto y se le propondrá para sanción de 600 euros.