Sorprendidos tres motoristas circulando en las inmediaciones del espacio natural protegido de Mugakosoro

La Guardia Civil sorprendió el pasado 13 de diciembre a tres personas que circulaban en motocicleta por una pista forestal en las inmediaciones del paraje de Mugakosoro (Urrotz), que se encuentra integrado dentro de un espacio natural protegido, declarado como Zona de Especial Conservación (ZEC).

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), que realizaban labores propias de su especialidad, entre ellas la verificación de la actividades motorizadas en el medio natural, sorprendieron a los motoristas que circulaban con motos tipo trial, todas ellas sin placas de matrícula.

Según ha explicado la Guardia Civil en una nota, los motoristas, al percatarse de la presencia de los agentes, presuntamente cambiaron el sentido de la marcha y emprendieron una huída, en la que uno de los motoristas sufrió una avería que le imposibilitó continuar la circulación en motocicleta, por lo que se apeó del vehículo y huyó a pie campo a través.

Los agentes del Seprona comprobaron que el vehículo abandonado no tenía placa de matrícula, por lo que fue a través del número de bastidor del vehículo como se pudo identificar al titular de la motocicleta. Además se comprobó que la moto no tenía seguro de responsabilidad obligatorio, la ITV constaba caducada desde 2004, tampoco tenía los dispositivos de alumbrado y señalización ópticos obligatorios y no contaba con espejos retrovisores. Los agentes del Seprona formularon varias denuncias al titular de la motocicleta que pueden superan la cantidad de 2.000 euros.

Esta actuación se enmarca dentro de la labor que realiza la Guardia Civil, a través del Seprona, por controlar este tipo de actividades motorizadas en el medio natural y que han ido en incremento, unido a que no siempre se realizan en entornos permitidos, produciéndose incluso en zonas de especial protección.