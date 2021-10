La Policía Foral alerta de una nueva estafa por Whatsapp

La Policía Foral ha alertado de una nueva estafa por Whatsapp que consiste en un mensaje en el que fingen ser un conocido de la víctima a la que le piden clicar en un enlace para añadirle como contacto.



El texto que está circulando es el siguiente: "Hola, no he tenido noticias tuyas en mucho tiempo. Debido a la pandemia, no puedo ir a España. ¿Cómo está la situación de la prevención de epidemias en España? Planeo viajar a España en enero del próximo año. Espero que podamos encontrarnos de nuevo. Puede hacer clic para agregar mi nuevo whatsapp".





¿Sabías que alguien que no está en tus contactos puede mandarte un whatsapp? Eso no es problema https://t.co/GqQKqeRK11

Lo malo es lo que quieran hacer contactando contigo, posiblemente #estafa #engaño #sacadineros #nopiques pic.twitter.com/uhCbAvBVr4 — Policía Foral - Foruzaingoa (@policiaforal_na) October 26, 2021

Este mensaje está acompañado de un enlace que, según el cuerpo policial, posiblemente sea un engaño para "sacar dinero". En este tipo de estafas, el enlace suele descargar un programa a través del cualde la víctima, como números de cuenta.