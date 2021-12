Un grupo de jóvenes agrede en Pamplona al hijo de García Adanero

El hijo de 17 años del diputado de Navarra Suma (NA+) Carlos García Adanero sufrió en la noche del jueves al viernes una agresión en Pamplona, por parte de un grupo de 12 a 14 jóvenes, que le produjeron heridas de las que tuvo que ser atendido en el servicio de urgencias.

El diputado de Navarra Suma, coalición integrada por UPN, PP y Ciudadanos, ha presentado ya una denuncia por estos hechos en la Policía Municipal de Pamplona, ha señalado García Adanero.

Los hechos, ha indicado, tuvieron lugar hacia las 22,45 horas de este jueves cuando el menor caminaba junto a una chica por la Vuelta del Castillo de Pamplona, en dirección al barrio de Iturrama.

La pareja fue abordada inicialmente por un grupo de 4 ó 5 jóvenes que les pidió dinero, a lo que contestaron que no tenían. Entonces aparecieron en el lugar varios jóvenes más que sujetaron a la chica y propinaron una paliza al hijo del diputado.

El menor fue atendido en urgencias con la nariz y un pómulo rotos y contusiones por el cuerpo y ya se encuentra en casa, ha indicado García Adanero, quien ha apuntado que, por la descripción que ha dado su hijo, parece que los agresores "no son nacionales".

En Twitter, el diputado ha destacado: "Hoy le ha tocado a él, como a otros muchos en la España real. La policía con las manos atadas. Es el Gobierno de la inseguridad".

García Adanero ha comentado a Efe en ese sentido que "me he enterado de que no es el primero, de que debe haber un grupo de personas que se dedican a pegar, incluso sin mediar robo".

La Policía, ha afirmado, "los detiene, los pone a disposición judicial, pero los sacan a los dos minutos, y vuelta a las andadas".

La agresión al diputado de Navarra Suma ha sido denunciada en redes sociales por algunos dirigentes políticos, entre ellos el líder de Vox, Santiago Abascal, quien ha transmitido "un fortísimo abrazo" a García Adanero, a su hijo y a toda su familia.

La portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos en Madrid, Begoña Villacís, ha lamentado lo ocurrido y ha desatacado que, "de las heridas recuperará seguro, pero la violencia siempre deja huella", mientras que el portavoz nacional de Ciudadanos, Edmundo Val, ha deseado la pronta recuperación del menor y que "caiga todo el peso de la ley sobre los violentos que le han agredido".

Ana Pastor, vicesecretaria de Política Social del PP, ha transmitido también todo su apoyo a García Adanero.