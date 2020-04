El Sindicato Médico de Euskadi y Satse preocupados por la salud de los profesionales médicos

Juan Carlos Blázquez, miembro del Sindicato Médico de Euskadi, y Amaia Mayor, secretaria de Satse Bizkaia, entrevistados en Euskadi Hoy de Onda Vasca se han mostrado satisfechos con el cambio de criterio del Ministerio de Sanidad por el que, a partir de este martes los profesionales médicos contagiados de coronavirus no podrán volver a su puesto hasta que una PCR ratifique que ya no portan el virus. Ambos han lamentado que esta premisa no se haya seguido hasta ahora y que "se haya obligado a los profesionales médicos a reincorporarse a sus puestos de trabajo" a pesar de, en muchos casos, ser todavía positivos.

Tanto Blázquez como Mayor han denunciado que "los profesionales sanitarios se han visto obligados a reutilizar sus Equipos de Protección Individuales por falta de material". Y han lamentado que el estado registre la tasa de profesionales sanitarios contagiados más alta de toda Europa.

Por otro lado, los representantes del SME y de Satse han confirmado que el número de contagios por COVID-19 ha disminuido por lo que los servicios de urgencias sufren menor presión. Además, esperan que el apoyo ciudadanos a su sector se traslade en un futuro a "una presión a la clase política para que impulse un pacto para la Sanidad que evite los recortes".