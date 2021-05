"Más vale malo conocido que bueno por conocer, pues eso es Ayuso": la presidenta de Nuevas Generaciones del PP provoca mofa en las redes

Madrid ha vivido su cierre electoral con su día festivo grande, el Dos de Mayo, y con la resaca de los mítines del fin de campaña, entre los que ha destacado el de la presidenta de Nuevas Generaciones del PP, Bea Fanjul. "¿Sabes eso que dicen que más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer? ¡Pues eso, eso es Ayuso!", se despachó para regocijo de las redes sociales.



"La verdad es que he decidido improvisar, pero cada vez que improviso creo que asusto al personal", había advertido al arrancarse en el atril la también diputada del PP por Euskadi, que prestaba ayer su apoyo a la candidata a las elecciones de Madrid, Isabel Díaz Ayuso de una forma insólita y que ha barrido en Twitter este fin de semana



A ver si el PP ha sacado a hablar a Bea Fanjul para que Ayuso no parezca la más idiota del partido...?? — Protestona ? (@protestona1) May 2, 2021

La versión extended de Bea Fanjul.

No tiene desperdicio.

Esto de las cañas "a la madrileña" en libertad se les está yendo de las manos. pic.twitter.com/ICxFC4XNLp — Juan Miguel Garrido (@Juanmi_News) May 1, 2021

"Lo bueno por conocer" me parece un buen eslogan de campaña.



Gracias a @bea_fanjul.



Me preguntaba si sería un deep fake, pero parece más un deep acto fallido. pic.twitter.com/UX8F1VZwuN — Javier Padilla (@javierpadillab) May 1, 2021

Tremendo vídeo. Bea Fanjul en un mitin del PP. Primero dice que Ayuso es "lo malo conocido" y termina con un "no me mates Carromero". A Carromero, que estuvo en la cárcel por homicidio imprudente. https://t.co/DX8lQBvF3q — Toño Madferit (@madferitpucela) May 2, 2021

Tras el "Carromero no me mates" de Bea Fanjul acompañado de las risas de dirigentes del PP y sus feligreses, sólo ha faltado que soltara un "Ayuso no dejes que mi abuela muera en una residencia" para que sonaran más carcajadas. Son tan indecentes que hasta banalizan un homicidio. pic.twitter.com/JhhaOajnCH — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) May 2, 2021

Jamás había visto algo tan torpe en un cierre de campaña: @bea_fanjul dice, refiriéndose a @IdiazAyuso, que "más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer".

Bestial intervención de la nueva líder de @NNGG_Es. La cara de @pablocasado_ , un poema.

Y quiere ser Lehendakari!!! — Iñaki Anasagasti (@ianasagasti) May 1, 2021

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, junto a la consejera madrileña María Eugenia Carballedo y Fanjul, celebraron este viernes un acto de cierre de campaña en la plaza de Cervantes de Alcalá de Henares (Madrid) en el que los diferentes representantes populares pronunciaron unas palabras para animar al voto por Isabel Díaz Ayuso, aunque la intervención de la presidenta de Nuevas Generaciones, representante del ala más extrema del PP marcó la diferencia por lo surrealista."Dicen que en Madrid es difícil encontrar un exnovio, pero yo tengo uno en primera fila. No me mates Carromero", dijo Fanjul mientras la audiencia reía la gracia sobre el miembro del PP condenado y encarcelado por homicidio imprudente de los opositores castristas Oswaldo Payá y Harold Cepero en un accidente de coche en Cuba."Personalmente quiero hablaros a los jóvenes. Quiero acabar con varios tabús. No solo con los jóvenes sino con la gente que está involucrada en política y que somos de centro-derecha. O de centro. O de medio centro-derecha", continuaba la política para más tarde añadir que "la libertad está reflejada a día de hoy en nuestra 'lady Madrid', que en 5 días será presidenta".Posteriormente, la presidenta de Nuevas Generaciones pasó a hablar de la situación de los jóvenes y sus dificultades laborales, pero también incluyó un chascarrillo sobre Almeida: "Los jóvenes no nos casamos con 35 años porque nos enamoramos más tarde. Pero luego tenemos el caso de Almeida que con 46 años sigue soltero. Es una excepción"."Os voy a hablar en términos muy juveniles", proseguía la joven promesa popular. "Cuando os gusta una chica llamada María vais a por María, ¿verdad? No vais a por Ana a través de María. Vamos a ver, ¿nos gusta Ayuso, no?". "Es que Ayuso es lady Madrid. Es que es una mujer con mayúsculas. Es que no hace falta experimentar más. ¿Sabes eso que dicen de que más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer? Pues eso es Ayuso", afirmaba la portavoz obteniendo aplausos del público como respuesta.Pero los recaditos de Fanjul a Almeida no cesaron: "Voy a ir acabando porque sé que viene Almeida y todos tenéis muchas ganas de conocer al flamante alcalde y al eterno soltero de España". Poco después, empezaron a sonar las campanas de una iglesia cercana y la líder popular detuvo su discurso. "Mira, Jesús. ¿Hinco rodilla? Que no", decía en un tono que hizo sospechar a algunos que se había excedido en sus celebraciones "a la madrileña"."Bueno, Pepito, el atril es tuyo", dijo Fanjul de nuevo dirigiéndose el alcalde de Madrid y terminando su discurso entre aplausos mientras saludaba y abrazaba a Almeida.