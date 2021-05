Leiva, sobre el mitin de Fanjul: "Me entristece que se haga un uso político de 'Lady Madrid"

El mitin de Bea Fanjul, presidenta de Nuevas Generaciones del PP, ha dado mucho que hablar este fin de semana. Y es que en el mismo acto en el que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, declaraba que "seremos fascistas pero sabemos gobernar", la joven política dejó múltiples frases para el recuerdo.



Fanjul participaba este viernes en un evento de la campaña electoral por la candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Allí fue donde metió la pata afirmando lo siguiente: "Es que Ayuso es una mujer con mayúsculas. Es que no hace falta experimentar más. ¿Sabes eso de que más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer? Eso es Ayuso".





Bea Fanjul del PP somos todos cuando salíamos a exponer algo en el instituto sin tener ni pajolera idea y tras venir de botellón.pic.twitter.com/mVg3Jwsdvm — Bernat Castro ???? (@Berlustinho) May 1, 2021

Me entristece que se haga un uso político de "Lady Madrid". Nunca me sentí propietario de esa canción, siempre fue de la gente.

No la manoseen.

No se adueñen de ella.

No les pertenece. — Leiva Oficial (@Leiva_Oficial) May 2, 2021

La presidente de las Nuevas Generaciones del Partido Popular continuaba con su discurso haciendo alusión a los hospitales construidos por Ayuso: "¿Nos gusta Ayuso, no? ¿Quién es la persona que ha peleado por las libertades de los que son de Madrid? Ayuso. ¿Quién ha sido la primera persona, no sólo en crear un hospital, sino dos, para nuestros enfermos? Ayuso.", expresaba durante su comparecencia.Las declaraciones de Bea Fanjul se han viralizado en Twitter, donde los comentarios jocosos no han cesado. No gustó, sin embargo, esta alusión a Leiva, compositor de Lady Madrid, que mostraba su rechazo en Twitter pidiendo que no "manosearan" ni hicieran un "uso político" de Lady Madrid.