Un espectacular remolino de polvo interrumpe un partido de fútbol en Bolivia

Ya estaban los dos equipos sobre el césped, el árbitro estaba listo y..... de repente un espectacular remolino cruzó el terreno de juego ahuyentando a los jugadores, pasando por encima del árbitro y llevándose por los aires incluso una prenda de uno de ellos. Esto es lo que pasó en un pueblo de Bolivia donde los equipos Chelsea y Chapecoense disputaban la final de la Liga amateur de Achocalla, un suceso que por suerte no ha causado ningún daño pese al impacto de las imágenes y los equipos pudieron disputar la final.



El fenómeno, que parece un tornado, en verdad se conoce como "diablo de polvo" y es una columna de aire de poca duración que se forma con el cielo despejado, en lugares con poca vegetación con altas temperaturas.







A football match in Bolivia was delayed after a dust devil (a small area of rotating winds) tore through the pitch ahead of kick-off! ???? pic.twitter.com/xHy3IlsDeI