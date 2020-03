Anne Lukin: "Sé que me queda mucho por aprender, pero ahora sí veo posible que mi sueño se cumpla y pueda vivir de la música"

Tras su paso por la Academia de 'Operación Triunfo', Anne Lukin se encuentra inmersa en la composición de nuevos temas que, adelanta la pamplonesa, prometen

pamplona – Anne Lukin fue la concursante más joven de la última edición de Operación Triunfo y, en ella, dio de qué hablar. Quizás fue porque se mostró sin tapujos tal y como es o, a lo mejor, por el tono aterciopelado de su voz. Lo cierto es que Anne (Pamplona, 2001) fue una concursante a las que no fue fácil decir adiós.



El programa le dio la oportunidad de darse cuenta de que la música es un mundo del que, con empeño, puede vivir, y por ello aprovecha la cuarentena para componer y dar forma a nuevos proyectos que espera que pronto vean la luz y que le permitan hacerse un hueco en el panorama musical. De momento, su primer single, Salté, ya es un éxito.

Ha pasado ya un mes desde que salió de la Academia de 'Operación Triunfo' y, en cambio, parece que haya pasado un siglo de aquello...

–Sí, la verdad es que lo veo todo muy lejano. Al mismo tiempo, ha pasado el tiempo muy rápido, es extraño.

¿Cómo recuerda su salida?

–La primera semana fue dura para mí. Pero poco a poco, con tiempo y con la ayuda de mis seres queridos, he ido volviendo a la normalidad. Y ahora es cierto que lo llevo muy bien. Obviamente me mata no estar con mis compañeros y no haberlos podido ver por todo esto del coronavirus, pero seguimos en contacto todos los días y tengo que decir que, ahora mismo, lo llevo muy bien.

Poco tiempo después de salir lanzó su single 'Salté'. ¿De dónde surge esta composición? ¿Fue a raíz de su experiencia televisiva?

–En realidad esta canción empecé a componerla en casa. Surgió a raíz de que me cogiesen en el casting, porque yo ya veía que iba a empezar una etapa nueva y me daba un poco de vértigo. Era consciente de que iba a acarrear muchos cambios, pero al mismo tiempo estaba súper feliz porque viví todo ese proceso con mucha ilusión. Y para plasmar todo aquello que sentía empecé a componer Salté, que realmente ha sido la primera canción que he compuesto. Y en la Academia la acabé, con ayuda de Gérard, otro compañero. Y así surgió...

¿Qué sintió al subirse al escenario de la sala Tótem y ver que todo el público la coreaba, habiendo sido publicada apenas unas horas antes?

–Fue una sensación increíble. Subirte al escenario y que la gente se sepa tu canción y la cante contigo... Más, teniendo en cuenta que, como dices, había sido publicada pocas horas antes de esa actuación. Flipé mucho y me sentí muy agradecida. Fue una experiencia súper bonita para mí.

Era la primera vez que cantaba una canción propia. Imagino que no tendrá nada que ver interpretar un tema escrito por y para una misma que una versión, como hacía en el programa...

–No, no tiene nada que ver. Es totalmente diferente. Una experiencia muy distinta pero muy bonita.

Ahora que ha pasado un tiempo, ¿cómo valora su paso por 'OT'?

–Muy positivamente. Ha sido una de las mejores experiencias de mi vida, por no decir la mejor. Todo lo que me llevo es positivo. Estoy muy agradecida por la oportunidad y recuerdo todo aquello con mucho cariño. Es algo que nunca olvidaré.

¿Hay algo que destacaría en particular?

–Me quedo con la familia que hemos creado entre compañeros y profesores, porque la verdad es que nos une algo muy fuerte. Y con todas las clases, todo el aprendizaje, la experiencia de subirme a un escenario por primera vez y cantar delante de tantas personas... Me llevo tantas cosas que realmente no sabría destacar una en concreto.

Ya había recibido educación musical, ¿pero cómo ha sido eso de estar dedicándose las 24 horas del día a la música de manera exclusiva?

–Sí, había estado en coros y había estudiado canto, violín y chelo, pero nunca me había subido a un escenario a cantar yo sola. Y esta experiencia ha sido una fantasía, quién no querría algo así, qué músico no querría esto...

¿Le ha servido para ver que quiere dedicarse a esto en un futuro?

–Sí, hasta ahora no pensaba que fuese posible dedicarme de lleno a la música porque siempre lo había visto como un mundo muy difícil, pero ahora veo que puede que mi sueño se cumpla y estoy muy ilusionada por ello, sí.

¿Cree que el hecho de llegar a la Academia sin una experiencia previa sobre los escenarios, como sí la tenían sus compañeros, le supuso un handicap?

–Sí, obviamente siendo la única que no había tenido una experiencia sobre los escenarios y teniendo gente cerca que ya había actuado y que, además, alguno de ellos se dedicaban ya a esto, ha sido un handicap. Pero no lo sé, creo que conforme fueron pasando las galas me iba amoldando a la situación. Al principio fue un reto, desde luego, pero después creo que lo llevé bastante bien.

Si hubiera tenido más tiempo, ¿habría podido enseñar una versión de Anne Lukin que no hemos visto hasta la fecha?

–Tal vez sí, quizás con más tiempo habría tenido la oportunidad de enseñar otras facetas mías. Pero como no ha podido ser en el programa, las enseñaré más adelante, fuera de todo aquello.

Estos días de cuarentena son un poco extraños para todos, pero también pueden suponer una oportunidad. ¿Está aprovechando este tiempo para componer?

–Estos días sí que estoy componiendo, y estoy pensando en nuevos proyectos también. Me están saliendo cosas bonitas, la verdad, así que estoy ilusionada. Soy consciente de que me queda mucho por aprender y de que tengo que seguir formándome, pero creo que pueden salir proyectos muy bonitos.

¿Qué forma está tomando este trabajo que está haciendo? Dénos alguna pista...

–Lo que quiero es seguir sacando singles poco a poco, y de momento estoy probando con el indie sobre todo.

¿Es pronto para preguntar por un primer disco?

–Sí, de momento yo creo que sí. Pero ojalá pueda sacar uno pronto. De momento no tengo fecha ni para el segundo single...

¿Tiene prevista alguna colaboración? Alguna vez ha mencionado que le gustaría trabajar con Maialen, la otra concursante de 'OT', o con Amaia Romero.

–Son colaboraciones que me encantaría hacer, pero de ahí a que se puedan... ¡Ojalá! Hablo con ellas mucho, pero la verdad es que sobre este tema todavía no nos hemos puesto a hablar. Con Maialen sí que he hablado alguna vez sobre que nos encantaría hacer algo juntas, así que espero que así sea. Y con Amaia Romero me entiendo muy bien, la verdad, es muy maja... Aunque las conversaciones no han ido más allá.

Ha dicho que seguía en contacto con sus compañeros de la Academia. ¿Les ha preguntado cómo están viviendo ellos la suspensión del programa?

–Sí, obviamente es un shock para ellos... Y en estas circunstancias, aún más. Pero están bien. Y la suerte es que nos podemos apoyar entre todos y que al salir no han estado solos.

Les volverá a ver con esa gira que ya tienen programada por diferentes puntos del Estado.

–¡Estamos todos muy ilusionados! Son cuatro conciertos y estamos todos deseando volver a encontrarnos. Me apetece mucho volver a subirme a un escenario y más con mis compañeros, que son ya como mi familia.

De momento, su intención es seguir sacando singles a la luz, pero echando la vista un poco más adelante, ¿qué es lo que ve que le depara el futuro a Anne Lukin?

–Me gustaría ser una artista de un proyecto propio, muy personal y muy diferente. Me gustaría poder sacar diferentes discos, dedicarme a la música y, sobre todo, seguir aprendiendo, no dejar de aprender nunca.

