Samuel L. Jackson, a Donald Trump en euskera: "Zoaz popatik hartzera!"

A apenas mes y medio para la cita con las urnas en Estados Unidos, el pulso sube poco a poco. El actor Samuel L. Jackson, nominado al Oscar por Pulp Fiction y conocido por otras cintas como Jurassic Park, A Time to Kill, S.W.A.T. y Django desencadenado ha publicado en sus redes sociales un vídeo en el que manda a paseo al actual presidente y candidato del Partido Republicano, Donald Trump. Entre los idiomas, el euskera: "Zoaz popatik hartzera!".





You guys showed up and blasted through our Voter Action Goal for #GoodToVote! So as promised, here's some Cussin' 15 ways to go! Thanks for getting involved and make sure to #vote on Nov.3rd! #votemask @faircount @fairfight #MKsaysVote #yourvoicematters pic.twitter.com/6GkHudrm53