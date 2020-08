Hamilton, más líder tras ganar en Spa por delante de Bottas y Verstappen

El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), séxtuple campeón del mundo, reforzó su liderato en el Mundial de Fórmula Uno al ganar este domingo el Gran Premio de Bélgica, el séptimo del certamen, disputado en el circuito de Spa-Francorchamps.



Hamilton logró su quinta victoria del año -la 89 en Fórmula Uno- tras ganar por cuarta vez en Spa, esta vez por delante de su compañero finlandés Valtteri Bottas y del holandés Max Verstappen (Red Bull), que fue tercero en una carrera en la que el español Carlos Sainz, que hubiese arrancado séptimo, no tomó la salida, a causa de un problema en los escapes de su McLaren.





HAMILTON: "It wasn't the easiest of races. The tyre temperatures were slowly dropping. It was a bit of a struggle.



