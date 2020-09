Halep gana en Roma por retirada de Pliskova

La rumana Simona Halep, número 2 del ránking mundial, conquistó este lunes el torneo de Roma por primera vez en su carrera, después de que la checa Karolina Pliskova, vigente campeona, se retirara por lesión cuando iba perdiendo 6-0 y 2-1 tras apenas 31 minutos.



Halep se hizo con el vigésimo segundo título de su carrera y el tercero del año, tras Dubai y Praga, en un partido en el que Pliskova intentó competir, antes de rendirse por unos problemas en la espalda y en el muslo izquierdo.



La jugadora rumana, que eliminó este domingo a al española Garbiñe Muguruza en las semifinales, prolongó a catorce su racha de partidos ganados consecutivos en esta temporada.





.@Simona_Halep wins the title in Rome after Pliskova retires injured in the second set.



The final score: 6-0 2-1#IBI20 #WTApic.twitter.com/Ejn7Dndlco