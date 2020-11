Fallece Juan de Dios Román, "maestro, símbolo y leyenda" del balonmano

El fallecimiento el sábado de Juan de Dios Román, exseleccionador y expresidente de la Real Federación Española de Balonmano, generó una reacción al unísono el balonmano para agradecer al "maestro y leyenda" su trabajo y legado en este deporte.

"Muy triste por el fallecimiento de Juan de Dios Román. Tu legado en el balonmano y en el deporte español será siempre recordado. Todo mi apoyo a su familia en estos duros momentos. Un abrazo fuerte para la familia del balonmano español", escribió en su cuenta oficial de Twitter Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español.

Román falleció este sábado a los 77 años tras no poder superar un derrame cerebral, algo que lamentó también en primera persona el presidente de la Real Federación Española de Balonmano, Paco Blázquez. "No tengo palabras. Una vida dedicada a nuestro deporte hasta convertirlo en una referencia mundial. Todo un maestro. Descanse en paz, amigo. Gracias por todo lo que has dado al balonmano español", escribió el presidente de la RFEBM.

La presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), Irene Lozano, también lamentó la triste noticia de perder a un "símbolo", además de una "buena persona". "El gran símbolo del balonmano español y una buena persona. Desde el CSD nos sumamos al dolor por su pérdida en este día de luto para el deporte de nuestro país. En nuestra memoria las medallas de Atlanta y Sidney. Mi afecto a sus seres queridos y a todo el balonmano español", afirmó.

Además, el Atlético de Madrid, donde fue técnico entre 1971 y 1985 y entre 1990 y 1992, conquistando cinco Ligas y cuatro Copas, mostró su pesar por la pérdida de "una de las figuras míticas de nuestra sección de balonmano". "Permanecerá en el recuerdo de todos nuestros aficionados y en su memoria, la bandera del Wanda Metropolitano luce a media asta", señala en un comunicado.

"Con la marcha de Juan de Dios Román la familia atlética pierde a otro de los símbolos que lo dieron todo por este club dentro y fuera del terreno de juego", añade el Atlético, club del que dio el salto a la selección española, consiguiendo dos bronces olímpicos y tres metales en Europeos.

Las Ligas profesionales españolas de Fútbol (LaLiga) y de baloncesto (ACB) también expresaron su pésame a familiares y amigos, con el dolor de la despedida a una "leyenda del deporte español".