Rahm enseña galones en la defensa del US Open

Jon Rahm confirmó que va fuerte en la defensa del US Open.

Jon Rahm confirmó que va fuerte en la defensa del US Open. EFE

El golfista Jon Rahm confirmó que va fuerte en la defensa del US Open al domar de nuevo el The Country Club (Brookline, Massachusetts) y cerrar la segunda jornada a un golpe del liderato, mientras que Sergio García y Adri Arnaus se despidieron del tercer 'major' del año al no pasar el corte.

Rahm ganó en México hace algo más de un mes pero el 2022 no le estaba sonriendo al exnúmero uno del mundo. El Abierto de Estados Unidos trae un año después la mejor versión del de Barrika, quien con tres bajo par este viernes se coloca en -4, a uno de los líderes, los estadounidenses Collin Morikawa y Joel Dahmen.

Rahm y el norirlandés Rodry McIlroy, también en -4, desafían el dominio local en la zona alta, rodeados por 11 jugadores yanquis tras las dos jornadas seguramente más amables del torneo. El mítico recorrido de Boston se irán endureciendo, en todos los sentidos, especialmente cuando la USGA dé una vuelta de tuerca a la posición de las banderas para el fin de semana.

Después de un sólido debut, Rahm enseñó galones este viernes con un recital que dejó un 'eagle' en el hoyo 14, después de salvar ya varios momentos delicados y tras un 'bogey' en el 13. El campeón asomaba en lo alto de la tabla y siguió constante en los segundos nueve, con un cañón con madera en el 5 para otro 'birdie'.

El último ataque certero fue en el hoyo 8, para dejar ese -4 que firmó también un McIlroy descontrolado en el inicio pero con calidad de sobra, como demostró la semana pasada con su doblete en Canadá, para terminar incluso bajo par. El plantel de estadounidense, más allá de Morikawa, sorprende que no lo ocupen Xander Schauffele, Brooks Koepka, Justin Thomas, Dustin Johnson, Bryson DeChambeau o Jordan Spieth, aunque no tienen todo perdido.

Quienes sí se despidieron fueron García y Arnaus. Sergio García lo hizo por un golpe y contrariado, con una buena tarjeta de 70 golpes que con algo de suerte debió ser mejor, pero lastrado por los cuatro bajo par del jueves. Mientras, Arnaus, también obligado a la remontada, se despidió con un 71.