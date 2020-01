Aitor García "Mi sueño es ser algún día capitán de Anaita, como lo fue mi padre"

pamplona - Entre apuntes. Estudiando en su cuarto. Así recibió Aitor García la primera convocatoria de la selección española. Se levantó y rápidamente fue a la cocina a compartir la noticia con su padre: "A ver, enséñame el mensaje. ¿Eso seguro que está bien?", le contestó. Y sí, era correcto. El joven pivote de Anaitasuna era uno de los citados para una concentración en Béjar (Salamanca) con los Hispanos Júnior. La alegría fue inmensa.

Aitor García tiene sólo 18 años -en breve cumplirá los 19- y está disfrutando de un bonito momento en esto del balonmano, su gran pasión. Al inicio de temporada debutó en la Liga Asobal con el primer equipo del Helvetia, en el Palau ante el Barça, y además ha dado el salto al combinado español Júnior. Además de ir a Béjar, ha participado recientemente en Portugal en el Torneo Cuatro Naciones. Un momento inolvidable. "Ha sido mi primera experiencia internacional. Al principio, en el debut ante Francia, estuve muy nervioso. Escuché La Marsellesa, el primer himno en sonar, y la piel se me puso de gallina. Luego sonó el himno nacional y todos nos agarramos. Fue increíble", recuerda.

Una vez superados los nervios "de novato" en el debut, todo fue más fácil. Ante Portugal cogió más confianza y el colofón fue contra Alemania, "donde jugué casi todo el partido". Su carácter abierto, afable, le ha permitido integrarse muy bien en la selección española. También ha ayudado tener cerca a su compañero en el Helvetia Ander Izquierdo. Más que su compañero, "mi amigo de toda la vida". Con él ha crecido en el club navarro y con él ha compartido grandes momentos dentro y fuera de la pista. "Nuestros padres jugaron juntos toda la vida en el Anaita, hicieron cuadrilla y desde siempre hemos estado juntos. Hay veces que nos dicen hasta que es trampa que estemos jugando los dos en la selección", bromea.

desde los 6 años Aitor García lleva toda su vida en Anaitasuna. Con 6 años se enfundó la camiseta, cogió el balón y empezó a correr por el 40x20. Siguió los pasos de su padre, Santos García, que en su día también jugaba al balonmano e incluso llegó a capitanear al primer equipo. Ahora es el hijo el que ha heredado la pasión por este deporte y confía en coger el testigo de su aita. "Mi sueño es ser el capitán del Anaita algún día. Es algo que ya se lo he dicho a mi padre. Tengo muy buena relación con los tres capitanes de ahora -Carlos Chocarro, Antonio Bazán e Ibai Meoki- y también con Miguel Goñi. Creo que todos ellos representan perfectamente los valores de este club y para mí sería un orgullo llevar algún día el brazalete también", asegura.

Sabe que tiene que ir "paso a paso". En el Primera Nacional está contento, en un equipo que "está haciendo una bonita temporada". Sigue entrenando con la plantilla de Asobal, competición en la que debutó en la primera jornada ante el Barça: "Contra los mejores jugadores del mundo, un sueño hecho realidad". Y confía en que, en un futuro, pueda debutar también en casa en la máxima competición, "en La Catedral", algo que sería "increíble". Aun con todo, aspira a más. "En julio hay un Europeo Júnior, en Austria e Italia, y me encantaría estar ahí. Voy a darlo todo para ir. Tengo claro que el balonmano es primordial en mi vida, sin dejar de lado los estudios. Y me gustaría llegar lejos. Hay que ser humilde, pero tener ambición también", destaca.

Por de pronto, sabe en quién fijarse. Uno de sus ídolos es el exjugador del Helvetia Ricard Reig, un pivote con características físicas parecidas a las suyas. "No muy alto", "diferente", pero con grandes cualidades desde los seis metros. "Cuando se retiró me regaló su camiseta del último partido. Me la firmó y me puso: 'Para el futuro pivote de Anaitasuna'. Se me pone la piel de gallina al recordarlo. Es lo que me gustaría. Soy un jugador guerrero, que no se rinde nunca y creo que transmito lo que es Anaitasuna, porque llevo aquí toda la vida. Seguiré trabajando por llegar lejos".

el protagonista

Lugar y fecha de nacimiento. 25 de enero de 2001, Pamplona.

Demarcación. Pivote. 1,86 m.

Estudios. Cursa Administración y Dirección de Empresas (ADE) en la UPNA. Antes estudió en la ikastola Amaiur y en el instituto de Iturrama.

Familia. Es hijo de Santos García, que jugó en Anaitasuna, y de Blanca Dúo. Tiene una hermana, Jone, de 22 años.

Trayectoria. Empezó a jugar al balonmano con 6 años en Anaitasuna, donde se ha formado como jugador. En la actualidad juega con el filial, aunque lo combina con el primer equipo. La selección Júnior de España ha llamado a su puerta y con su camiseta ha participado en dos citas.