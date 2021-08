Bazán: "Las lesiones son una faena, pero hay que asumirlas"

pamplona – Terminó la temporada pasada lesionado, con una fractura en un dedo. Todavía no ha empezado la Liga y repite patrón. Esta vez, la nariz. Antonio Bazán encadena unos meses complicados, donde las lesiones han sido las protagonistas. Pero cualquiera que conozca al segundo capitán del Helvetia Anaitasuna sabe que afronta las situaciones adversas con optimismo. Con positividad. Con filosofía. Y esta vez no es una excepción.

Bazán se fracturó los huesos del tabique nasal el pasado 14 de agosto, durante el partido amistoso que su equipo disputó en Lekunberri frente al Torrelavega. En un acción defensiva, especialidad de la casa, el pivote de 25 años trató de bloquear el lanzamiento de un atacante y recibió fortuitamente un golpe en su nariz. En cuanto oyó "el crack", según él mismo recuerda, supo que el asunto no tenía buena pinta. Tras el golpe, fue trasladado a la Clínica San Miguel, donde se confirmó el diagnóstico.

A día de hoy, el pivote de Zizur está pendiente de una consulta con el otorrino, el próximo 1 de septiembre. Se someterá a más pruebas y entonces se verá qué camino tomar, si el de operar o no. De momento, Bazán está "contento" con su evolución. Una percepción a valorar, teniendo en cuenta que procede de un licenciado en Medicina. "No tengo nada de dolor. Al menos, si no me toco fuerte en la zona. Además, parece que respiro bien, así que estoy contento. A ver si tengo suerte, no me tienen que hacer nada más y me puedo reincorporar lo antes posible a los entrenamientos y a los partidos", confía.

De momento, entrena lo justo y permitido con el grupo. Sin contacto. Está a la espera de esa cita con el otorrino, que le confirmará "si hay algún efecto residual, en la respiración o lo que sea". A expensas de esa consulta, Antonio Bazán confía en que "no haya que hacer nada más" y se muestra "bastante optimista".

El segundo capitán del Helvetia encadena una racha bastante negativa. A principios de la temporada pasada, tuvo que jugar con puntos en la frente. A comienzos de febrero, se perdió varios encuentros tras romperse el esternón durante un partido ante el Barcelona. Y, para rematar, no pudo jugar el tramo final de la Liga, después de que el 11 de abril fuese operado de una fractura en el dedo índice de su mano derecha, producida durante un enfrentamiento ante el Granollers.

Su racha de lesiones no es la mejor. "Es un poco faena", admite, pero intenta ver el lado positivo de todo. "Los últimos años han sido bastante buenos en cuanto a lesiones. Siempre y cuando tenga estas cosas por intentar ayudar al equipo, por estar a tope, es lo que hay. Son cosas que tienes que asumir y no se pueden evitar", admite. En definitiva, son gajes del oficio.

Aunque se cree afortunado por no sufrir ninguna lesión "grave", Bazán no puede ocultar que es una "pena" lo que le ocurre. Es cauto y no se aventura en plazos, a expensas de esa consulta en el otorrino, pero a la vez confía "plenamente" en poder "llegar a jugar el primer partido ante el Bidasoa Irun" el 11 de septiembre, comienzo de la Liga Sacyr Asobal 2021/2022. Ya se verá. Lo importante es que se recupere bien.

Esté o no para entonces, tenga que llevar una protección homolagada o no, nadie le puede rebatir a Antonio Bazán su compromiso con el equipo. Ahí, su actitud es irreprochable.

amistoso

anaita gana 31-35 al billère francés

Pretemporada. El Helvetia Anaitasuna se impuso ayer al Billère francés por 31-35, en un partido amistoso disputado en tierras galas. Con esta victoria, los de Quique Domínguez firman tres triunfos durante la pretemporada, tras ganar al Villa de Aranda en tierras burgalesas y al Torrelavega en Lekunberri. Igualmente, suman dos derrotas, ante el Bidasoa Irun y el Logroño La Rioja, en el Torneo Egia. El próximo compromiso del conjunto navarro será este mismo sábado. Recibe en La Catedral al Sinfín cántabro, a partir de las 19.30 horas, con el objetivo de seguir configurando el equipo de cara al inicio de temporada. El aforo permitido, debido a las restricciones sanitarias, será de 600 espectadores. El acceso será gratuito y se deberá descargar la aplicación Afority.