El gran reto 'hispano'

madrid – La selección española de balonmano arranca hoy en Bratislava (18.00 horas, Teledeporte) su andadura en el Europeo de Hungría y Eslovaquia con un exigente duelo ante la República Checa en el que los Hispanos, con los navarros Eduardo Gurbindo y Sergey Hernández, quieren demostrar que pese al relevo generacional en el que se encuentran inmersos siguen siendo el competitivo equipo que se coronó campeón en las dos últimas ediciones del torneo continental.

La ausencia de jugadores como Raúl Entrerríos, Julen Aginagalde, Viran Morros o Dani Sarmiento –que han sido santo y seña de la selección durante la última década–, así como la baja por lesión de Álex Dujshebaev han abierto un período de incertidumbre sobre el rendimiento del combinado. Una incógnita que los de Jordi Ribera no lograron resolver en los partidos de preparación disputados ante Irán y Polonia. "Está claro que hay que dar tiempo al equipo, pero creo que seguiremos siendo una selección competitiva", señaló el técnico.

Ahí reside precisamente la mayor duda del conjunto español, en saber si tendrá tiempo de ajustar todas las nuevas piezas durante la disputa de un torneo que penaliza como pocos cualquier mínimo error.

En este sentido, los Hispanos no podrían tener un mejor rival para empezar que la República Checa, un equipo de la clase media continental, pero capaz de poner en aprietos a cualquier rival como ya demostró hace cuatro años en el Europeo de Croacia, en el que los checos fueron sextos, tras derrotar entre otros a Dinamarca. El equipo centroeuropeo no contará en esta ocasión con el portero Martin Galia, ni con el lateral Pavel Horak y el pivote Stepan Zeman, que lideraban la defensa checa. Bajas que no impedirán a la República Checa presentar un competitivo plantel, que destaca por la fortaleza y contundencia de su entramado defensivo, perfectamente respaldado por el portero Tomas Mrkva, que militará la próxima campaña en las filas del todopoderoso Kiel alemán.

Toda una prueba para los dos nuevos centrales españoles, Ian Tarrafeta y Agustín Casado, novedades junto a Iñaki Peciña o Kauldi Odriozola, al que Jordi Ribera le ha asignado el papel de avanzado en la variante 5-1. "El inicio de la competición siempre es complicado para todos los equipos, esperemos que podamos empezar bien para afrontar con optimismo el siguiente partido", aseguró el seleccionador.

Los Hispanos disputarán este Europeo con savia navarra en sus filas. Por un lado, los jugadores Eduardo Gurbindo y Sergey Hernández; y por otro Fermín Iturri, entrenador del filial del Helvetia Anaitasuna y analista de vídeo en el cuerpo técnico de Ribera.

selecciones

Grupo A. Eslovenia, Dinamarca

Macedonia del Norte y Montenegro.

Preliminary Round. 1ª jornada.

Eslovenia-MacedoniaHoy, 18.00

Dinamarca-MontenegroHoy, 20.30

Grupo B. Portugal, Hungría, Islandia y Países Bajos.

Preliminary Round. 1ª jornada.

Hungría-Países BajosHoy, 20.30

Portugal-IslandiaMañana, 20.30

Grupo C. Croacia, Serbia, Francia y Ucrania.

Preliminary Round. 1ª jornada.

Serbia-UcraniaHoy, 18.00

Croacia-FranciaHoy, 20.30

Grupo D. Alemania, Austria, Bielorrusia y Polonia.

Preliminary Round. 1ª jornada.

Alemania-BielorrusiaMañana, 18.00

Austria-PoloniaMañana, 20.30

Grupo E. España, Suecia, República Checa y Bosnia-Herzegovina.

Preliminary Round. 1ª jornada.

España-República ChecaHoy, 18.00

Suecia-Bosnia HerzegovinaHoy, 20.30

'Hispanos'

España-Suecia (2ª J)15 enero, 20.30

Bosnia Herzegovina-España (3ª)17 ene, 18.00

Grupo F. Noruega, Rusia, Eslovaquia y Lituania.

Preliminary Round. 1ª jornada.

Rusia-LituaniaHoy, 18.00

Noruega-EslovaquiaHoy, 20.30

Los dos primeros, a la siguiente fase. Las dos primeras selecciones de cada grupo se clasifican para la 2ª ronda o Main Round