Sergey Hernández: "Sé cuál es mi rol, pero si me llega la oportunidad, la cogeré bien fuerte"

pamplona – Sergey Hernández está eufórico. El meta navarro del SL Benfica portugués vivirá por primera vez la experiencia de un Europeo. El año pasado ya probó las mieles de un gran torneo con el Mundial de Egipto, donde jugó un partido ante Uruguay y donde la selección española se alzó con el bronce. Ahora, y gracias a la confianza de Jordi Ribera, acompañará de nuevo a dos monstruos bajo los palos: Gonzalo Pérez de Vargas y Rodrigo Corrales.

Sergey ha completado una extraordinaria preparación. Entró apresuradamente en la primera fase, en Navidades, supliendo al meta gallego. Y no ha defraudado. Su actuación ante Irán en el Torneo Internacional de España, donde firmó 25 paradas, le ha dado alas. "Ha sido, sin duda, el mejor partido de mi vida. Me ha dado mucha confianza", reconoce.

El navarro sabe que acude como tercer portero a la cita continental, pero no se resigna. "Afronto mi primer Europeo con muchísima ilusión. Sé cuál es mi rol y soy consciente de que no estoy al nivel de Gonzalo y de Rodrigo, que están jugando Champions. Pero sí estoy a un buen nivel, estoy entrenando duro y hay que estar en el sitio adecuado. Hago todo lo posible para me llegue la oportunidad y, si se presenta, la cogeré bien fuerte. Con las manos. Si hace falta, hasta morderé", se motiva.

Para él, es un "orgullo" formar parte de una de las mejores porterías del Europeo. En su opinión, puede lucir "en el top 3" mundial. "Y no lo digo por mí, sino también por otros porteros que vienen muy fuertes por detrás". Sergey se entiende a las mil maravillas con sus compañeros de posición, con quienes intercambia consejos. "Es un puesto muy específico y cada uno tenemos unas características distintas, así que intentamos ayudarnos".

A sus 26 años, y tras acumular 28 internacionalidades hasta la fecha, el meta navarro es uno de los jugadores llamados a coger el testigo en la selección. "Es lo que quiere Jordi, el cambio de generación. Renovar el equipo de cara al futuro, algo que va a ser a largo plazo. Quienes hemos venido estamos demostrando que nos gusta trabajar y tenemos ganas", sostiene el portero del Benfica, quien asegura que en el Europeo les puede "flaquear la experiencia, pero no la ilusión de ir a muerte".

Aunque es consciente de la dificultad del reto, el papel de campeona con el que se presenta España hace que el objetivo deba ser "ir a por el oro". Ambición a él no le falta.