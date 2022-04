El Helvetia, con la mirada en Europa

Una vez pasada la página de la Copa del Rey, el Helvetia Anaitasuna se centra de nuevo en la Liga. En perseguir un objetivo tan ambicioso como factible, que es alcanzar una de las cuatro plazas que dan opción a jugar en Europa la próxima temporada. Para ello, este sábado tiene en casa la oportunidad de dar un paso de gigante en el partido que le enfrentará al BM Benidorm (19.00 horas, Navarra TV y LaLigaSports). Los dos son rivales directos, con los mismos puntos en la tabla y comparten el anhelo de sumar una victoria que les acerque a tan ansiada meta.

La Copa, al margen del mal trago posterior que supuso la infructuosa impugnación, ha supuesto un revulsivo para un Helvetia que demostró cómo plantarle cara a un grande, a un intocable Barça, compitiendo al máximo hasta el final. Esa misma tenacidad, ese juego intenso y vivo, buscará desplegar este sábado en La Catedral contra el Benidorm que preside el navarro Javier Abínzano, en un duelo que se presume muy igualado.

Los pamploneses son séptimos actualmente con 21 puntos, los mismos que luce el conjunto alicantino, octavo. Pero no sólo ellos. Cangas y Cuenca también están a la par.

Anaitasuna, que antes del parón encadenó tres triunfos consecutivos –ante Huesca, Valladolid y Torrelavega– tirará de sus bazas. De la motivación y confianza que desprenden sus jugadores tras el duelo copero ante el Barcelona. De la rapidez de su juego, donde todas las líneas se entienden a la perfección. Y, por supuesto, de su afición.

El Benidorm, no obstante, no se lo pondrá fácil. El equipo de Fernando Latorre, que aún tiene pendiente el choque ante el Huesca, puede acusar quizás la falta de ritmo competitivo por el parón. Sin embargo, una de sus mayores bazas es una plantilla de mucha calidad, con nombres como los del central Álvaro Ruiz o su compañero en el puesto Nacho Vallés, pichichi de su equipo con 98 goles. Quien no viajará será José Mario Carrillo, que arrastra problemas físicos.

Los dos equipos se han enfrentado en siete ocasiones en Pamplona y en cuatro de ellas se impusieron los locales. En la ida, el resultado fue de empate a 32.

"Afrontamos esta recta final con mucha ambición"



Quique Domínguez asegura que su equipo afronta el tramo final de la Liga "con confianza, optimismo y mucha ambición". Una confianza que le otorga, de primeras, el paso por la Copa del Rey, de donde el conjunto navarro viene de "hacer un buen papel".

"En Antequera hicimos lo que dijimos que haríamos, competir e ir a por el partido. Intentar superar al rival. El equipo se dejó todo. Pero delante teníamos a un conjunto que fue superior. Ahora estamos de vuelta en la Liga, con ese refuerzo de haber hecho un gran partido y de haber conseguido la victoria en los tres anteriores de la competición liguera", resaltó.

El técnico gallego reconoce que la Liga "está muy igualada" y se muestra convencido de que "va a seguir habiendo variaciones en la clasificación y resultados que la alteren". Por eso, apuesta por "seguir nuestro camino" e ir partido a partido cada semana.

De primeras le espera este sábado el Benidorm en un encuentro que va a ser "tremendamente complicado", sobre todo "por lo bien que está jugando y la gran plantilla que tiene". "Seguro que va a ser un partido de detalles y se lo llevará el que cometa menos errores, el que esté más acertado en los momentos importantes, como suele ocurrir en estos duelos tan igualados".

Asimismo, de su rival destaca que se trata de un equipo "con jugadores de mucha experiencia". "No todos de mucha edad, aunque alguno sí, como Ivan Nik?evi? o Carlos Grau", pero otros, "sin tener muchos años, son muy buenos jugadores y compiten bien". "Están haciendo muy buen balonmano, con esas defensas alternativas", advierte un Quique Domínguez que quiere "prolongar la racha, si bien tendremos que hacer méritos para ello".