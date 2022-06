Unas infantiles de oro

Helvetia 30

Mislata 13

HELVETIA ANAITASUNA Garazi Valenzuela (2), Irune Puncel (6), Amaia Moreno, Milion Ceberio, Elena Vives, Sofía Hernández (2), Lorea Mariñelarena (1), Sara Jiménez, Aroa Arrese (3), Uxue Iriarte (5), Nahia Jiménez (1), Uxue Ilzarbe (5), Patricia Arriaga, Irune Urbeltz (5), Izaro Galarza y Maider González.

GRUPO USA H. MISLATA Carmen García, Águeda Nayara Gómez, Laura Muñoz (1), Andrea Palomero, Claudia Rodríguez, Mara Martínez, Zoe García (1), Carla Santamatilde, Leire Checa, Paula Gómez, Nekal Anguix (3), Aitana Hernández (7), Laura Albal (1), Maika Ferrándiz, Adriana Porras y Emma Llopis.

Marcador cada cinco minutos 2-2, 5-3, 8-5, 11-7, 15-9 (descanso); 19-10, 24-11, 26-12, 27-12 y ?30-13 (final).

Árbitros : Markel Domínguez e Igor Hurtado. Excluyeron dos minutos a las locales Sofía Hernández, Aroa Arrese e Irune Urbeltz; y a la visitante Laura Albal.

Pabellón Anaitasuna.

pamplona – El equipo infantil A del Helvetia Anaitasuna se proclamó ayer campeón de España en casa, en Pamplona, tras superar con solvencia en la final al Grupo USA H. Mislata por 30-13. El club navarro se alzó así, por segundo año consecutivo, como el mejor de su categoría a nivel estatal y lo hizo además tras completar un torneo brillante, donde acabó invicto tras imponerse con autoridad en los cinco partidos disputados.

El conjunto valenciano poco pudo hacer ante un Anaitasuna muy superior, en la línea demostrada durante todo el Campeonato, donde se mostró intratable. En la fase de grupos venció al AEH Les Franqueses (27-17), al Mislata (24-11) y al SPL Tiñosa-Puerto del Carmen (35-19). En las semifinales eliminó al BM Torrejón por ?29-14, para plantarse en una final que dominó de principio a fin, si bien fue en la segunda mitad donde abrió una brecha insalvable con su rival.

A las navarras les salió todo, fueron eficaces en todas las líneas, desde una portería brillantemente defendida por Amaia Moreno –un auténtico muro–, cuya labor se vio beneficiada por una fortísima defensa. La eficacia también fue evidente en el ataque, con esos 30 goles, seis de ellos a cargo de la capitana, Irune Puncel, y cinco respectivamente para Uxue Iriarte y Uxue Ilzarbe.

Además, Anaitasuna contó con un factor clave en este tipo de torneos como fue su público. La grada se tiñó de verde y desde el inicio los aficionados –muchos de ellos jugadores y jugadoras de la base que quisieron arropar a las suyas– no dejaron de alentar con sus cánticos y aplausos al equipo infantil.

La Catedral estalló literalmente con el bocinazo final, cuando las jugadoras que estaban en el banquillo en ese momento saltaron enérgicas hacia la cancha para abrazar a las compañeras que estaban en la pista. Lo mismo hicieron muchos aficionados que quisieron sumarse a la fiesta.

El Helvetia Anaitasuna se colgó la medalla de oro y levantó el trofeo de campeón de España; la plata fue para el Mislata; y del bronce se adueñó el BM Torrejón, que ganó por 22-18 al Club Handbol Sant Andreu en el partido por el tercer y cuarto puesto.

Una de las imágenes más bonitas se produjo al término del encuentro cuando las jugadoras de los cuatro equipos, abrazadas sobre la cancha, bailaron y celebraron, ante todo, una gran fiesta del balonmano.

protagonistas Después del partido, a Iosu Vergara apenas le quedaba voz. Han sido días muy intensos para el entrenador del equipo infantil del Helvetia Anaitasuna, "de ver mucho vídeo y dormir poco", aunque todo ese esfuerzo ha tenido su recompensa. "Creo que no soy consciente de lo que es esto. Llevo 13 o 14 años entrenando y nunca había llegado a una fase como esta. Nos ha salido todo demasiado redondo", explicaba.

El técnico de Anaitasuna decía, además, que "no nos esperábamos" finalizar el torneo con un papel tan dominante. "Los resultados en la Liga sí que habían sido un poco abultados y con diferencia, pero lo normal es que al competir con los campeones de otras comunidades no sea así. Hemos sido un equipo que ha corrido en todos los partidos y al final eso hace que sea más difícil para los rivales seguir nuestro ritmo", aseguraba Vergara, quien quiso agradecer la labor de Joseba Galech y de Ander Martín, que le acompañan en el cuerpo técnico, ya que ellos "son también muy culpables de que hayamos llegado hasta aquí".

La capitana y máxima goleadora de su equipo ayer, Irune Puncel, también mostraba su alegría por el oro obtenido. "Aún no soy consciente de ello. Todo el año trabajando y por fin lo hemos conseguido. Hemos luchado hasta el final, todo el mundo ha dado lo que tenía y ahí está el resultado". Asimismo, reconocía sentirse "orgullosa" de capitanear al nuevo campeón de España. "He estado soñando con este momento desde que comenzó la temporada, todas mis compañeras me han apoyado y estoy muy contenta", concluía. l

