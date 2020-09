Roglic: "Me siento feliz"

El ciclista esloveno Primoz Roglic, del Jumbo-Visma, se mostró satisfecho por su victoria este martes en la cuarta etapa del Tour de Francia y agradeció que sus compañeros le dejasen "en una posición perfecta" para adjudicársela. "Mis compañeros hicieron un gran trabajo y me dejaron en una posición perfecta para buscar la victoria. Pude ejecutar un gran sprint y llevármela, así que me siento feliz", celebró Roglic en declaraciones recogidas por la web del Tour.

El ganador de la última Vuelta a España reconoció que había sido "una etapa dura y bastante rápida", pero admitió que está "ya recuperado" de la caída que le hizo abandonar en el Criterium du Dauphiné cuando iba líder. "Cada día me siento un poco mejor y es genial estar montado sobre la bici de nuevo. Ya en la segunda etapa pude comprobar que estaba bien", confesó. Además, aseguró no importarle que el francés Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) siga de líder. "Son las noticias que tengo que aceptar, pero no me importa demasiado. Ha sido un buen día, hemos llegado a meta sanos y salvos y nos hemos llevado una buena victoria", sentenció.

Precisamente, el francés JulianAlaphilippe, que logró mantener el maillot amarillo, aseguró que mantiene sensaciones similares a las del año pasado y que tiene piernas para competir con los mejores. "Es difícil comparar con el año pasado. Pero estoy de amarillo y tengo piernas para seguir a los mejores. Puedo estar satisfecho", aseguró el ciclista del Deceuninck. Quinto de la etapa, con el mismo tiempo que el ganador, el esloveno Primoz Roglic, Alaphilippe confesó que lograr la victoria era el segundo objetivo del día, tras haberse impuesto en la segunda etapa, junto con el de mantener el liderato. "Hubiera sido especial ganar una segunda etapa, pero queda mucho Tour y aunque no me pongo como objetivo ganarlo, vamos a intentar mantener el liderato el mayor tiempo posible y a buscar otras victorias de etapa", señaló.

Por su parte, el alavés Mikel Landa (Bahrain McLaren) consideró que en la batalla entre el Jumbo Visma y el Ineos, la escuadra británica "adopta la lectura de no mostrar sus cartas todavía". "Hay marcaje entre Jumbo e Ineos, hoy han dominado más unos, pero el equipo de Bernal lleva desde 2012 dominando el Tour y la lectura que llevan es no mostrar sus cartas ahora", dijo en meta. Para Landa, la cuarta etapa fue "un buen día, sobre todo viniendo de una caída", y valoró el hecho de haber estado con los mejores después de un final muy rápido". "Estoy mejor de las molestias en las costillas, respiro mejor y vamos a ver qué pasa dentro de dos días con otra subida final que será mas corta", señaló.

