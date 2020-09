Pogacar: "Ataqué porque Vi que los rivales iban al límite"

Loudenvielle (Francia) – El esloveno TadejPogacar (UAE Emirates), gran animador de la etapa atacando en el grupo de favoritos a 5 kilómetros de la cima del Peyresourdel final, comentó que decidió jugar su baza ofensiva "al ver que los rivales se iban mirando y al límite de fuerzas." "Vi que los rivales se iban mirando y que iban al límite, por lo que tuve la oportunidad de atacar. Aceleré a fondo durante los últimos 5 kilómetros hasta la cima". El tercer clasificado en la Vuelta de 2019, de 21 años, logró salir del grupo de favoritos en el ascenso al Peyresourde y abrió una diferencia que llegó a ser de un minuto y medio, aunque esa renta se vio reducida en el descenso hasta Loudenvielle. "En la bajada lo di todo y traté de hacer la máxima diferencia posible. Al final pude lograr 40 segundos de ventaja, así que fue un buen día para mí", explicó el esloveno. Ante la segunda etapa pirenaica, la de hoy, Pogacar vaticinó que va a ser "otro día duro".

Pogacar (UAE Emirates) fue también protagonista al establecer un nuevo récord en el ascenso al Peyresourde, con un tiempo de 24 minutos y 35 segundos. El esloveno mejoró en 45 segundos el registro del kazajo Alexander Vinokourov en 2010.

También se mostró muy activo durante la jornada de ayer el colombiano NairoQuintana (Arkea Samsic), sexto de la general tras la primera etapa pirenaica, aunque no pudo soltar a sus rivales tras sucesivos ataques en los últimos kilómetros de ascenso al Peyresourde. Sin embargo, el ciclista boyacense hizo un balance positivo: "Ha sido una etapa muy dura, pero al final me vi con fuerzas y probé. No pude separarme del grupo, pero el balance es positivo porque estuve con los mejores". El jefe de filas del Arkea Samsic está evidenciando un gran estado de forma en la primera semana de carrera, lo que le permite ver con optimismo la segunda etapa pirenaica de hoy y el resto del Tour de Francia: "Me encuentro bien y espero seguir en esta línea. Queda mucho Tour y etapas importantes y la idea es seguir en esta línea". Sobre el ataque del esloveno Tadej Pogacar, al que ningún rival pudo contestar, Quintana no se mostró sorprendido: "A Pogacar ya le conocemos, lo vimos en la Vuelta del año pasado, es un corredor que anda lo que anda, es joven y tiene mucho margen de evolución".

Por su parte, MikelLanda (Bahrain-McLaren) se mostró satisfecho de la octava etapa del Tour de Francia, ya que, un día después de haberse dejado 1:21 en un abanico, acabó la primera etapa pirenaica en el grupo de los mejores: "Ayer (por el viernes) no fue nada fácil asumir lo que nos pasó, pero volvemos a nuestro terreno y confirmo las sensaciones que traía y que puedo estar con los mejores". El alavés, que fue 14º en la etapa, se encuentra ahora 12º en la general a 1:34 del líder, el británico Adam Yates, en una jornada en la que algunos favoritos se dejaron tiempo: "El Tour hasta ahora no ha sido muy vistoso, los favoritos no han dado mucho la cara, pero esto desgasta y hoy (por ayer) se han visto las diferencias".

Y el líder de la carrera, el británico AdamYates (Mitchelton-Scott), se mostró satisfecho de haber podido mantener el maillot amarillo del Tour de Francia y aseguró que pudo controlar los ataques de los rivales: "El equipo Jumbo ha puesto un ritmo muy fuerte, ha sido difícil de seguir, pero hemos podido controlar", aseguró el primer clasificado de la general, con solo tres segundos de ventaja sobre el esloveno Primoz Roglic. Yates se quedó descolgado en la subida al Peyresourde, pero consiguió enlazar con los favoritos. "He preferido subir a mi ritmo que forzar".

OCTAVA ETAPA

1. Nans Peters (FRA/AG2R)4h.02:12

2. Toms Skujins (LAT/Trek-Segafredo) a 0:47

3. Carlos Verona (ESP/Movistar) m.t.

4. Ilnur Zakarin (RUS/CCC) a 1:09

5. Neilson Powless (USA/Education First) a 1:41

6. Ben Hermans (BEL/Israel Start-Up) a 3:42

7. Quentin Pacher (FRA/B&B-Vital Concept) m.t.

8. Soren Kragh Andersen (DEN/Sunweb) a 4:04

9. Tadej Pogacar (SLO/UAE Emirates) a 6:00

10. Romain Bardet (FRA/AG2R)a 6:38

11. Miguel Ángel López (COL/Astana) a 6:40

12. Adam Yates (GBR/Mitchelton-Scott) m.t.

13. Egan Bernal (COL/Ineos) m.t.

14. Mikel Landa (ESP/Bahrain-McLaren) m.t.

15. Guillaume Martin (FRA/Cofidis) m.t.

16. Primoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma) m.t.

17. Nairo Quintana (COL/Arkéa-Samsic) m.t.

18. Rigoberto Urán (COL/Education First) m.t.

19. Richie Porte (AUS/Trek-Segafredo) m.t.

20. Enric Mas (ESP/Movistar)a 7:18

21. Damiano Caruso (ITA/Bahrain-McLaren) m.t.

22. Bauke Mollema (NED/Trek-Segafredo) m.t.

23. Richard Carapaz (ECU/Ineos) m.t.

24. Pierre Rolland (FRA/B&B-Vital Concept) m.t.

25. Emanuel Buchmann (GER/Bora) a 7:43

26. Esteban Chaves (COL/Mitchelton-Scott) m.t.

27. Fabien Grellier (FRA/Direct Energie) a 8:47

28. Sergio Higuita (COL/Education First) m.t.

29. Alejandro Valverde (ESP/Movistar)m.t.

30. Tom Dumoulin (NED/Jumbo-Visma) m.t.

31. Hugh Carthy (GBR/Education First) m.t.

32. Warren Barguil (FRA/Arkéa-Samsic) m.t.

33. Kenny Elissonde (FRA/Trek-Segafredo) m.t.

34. Harold Tejada (COL/Astana) a 11:51

35. Marc Soler (ESP/Movistar) a 15:03

36. Benoit Cosnefroy (FRA/AG2R) a 16:37

37. Romain Sicard (FRA/Direct Energie) a 16:50

38. Julian Alaphilippe (FRA/Deceuninck)a 18:07

...

85. Mikel Nieve (ESP/Mitchelton-Scott) a 25:23

87. Imanol Erviti (ESP/Movistar) m.t.

GENERAL INDIVIDUAL

1. Adam Yates (GBR/Mitchelton-Scott) 34h.44:52

2. Primoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma) a 0:03

3. Guillaume Martin (FRA/Cofidis) a 0:09

4. Romain Bardet (FRA/AG2R) a 0:11

5. Egan Bernal (COL/Ineos) a 0:13

6. Nairo Quintana (COL/Arkéa-Samsic) m.t.

7. Miguel Ángel López (COL/Astana) m.t.

8. Rigoberto Urán (COL/Education First) m.t

9. Tadej Pogacar (SLO/UAE Emirates) a 0:48

10. Enric Mas (ESP/Movistar)a 1:00

11. Emanuel Buchmann (GER/Bora) a 1:25

12. Mikel Landa (ESP/Bahrain-McLaren) a 1:34

13. Richie Porte (AUS/Trek-Segafredo) m.t.

14. Bauke Mollema (NED/Trek-Segafredo) a 2:12

15. Tom Dumoulin (NED/Jumbo-Visma) a 2:20

16. Esteban Chaves (COL/Mitchelton) a 2:37

17. Richard Carapaz (ECU/Ineos) a 2:40

18. Damiano Caruso (ITA/Bahrain-McLaren) m.t.

19. Alejandro Valverde (ESP/Movistar)a 2:41

20. Sergio Higuita (COL/Education First) a 2:48

21. Pierre Rolland (FRA/B&B) a 3:09

22. Hugh Carthy (GBR/Education First) a 7:52

23. Warren Barguil (FRA/Arkéa-Samsic) a 7:55

24. Ilnur Zakarin (RUS/CCC) a 11:03

25. Kenny Elissonde (FRA/Trek) a 24:27

26. Neilson Powless (USA/Education First) a 31:49

27. Toms Skujins (LAT/Trek-Segafredo) a 36:06

28. Ben Hermans (BEL/Israel Start-Up) a 38:04

29. Carlos Verona (ESP/Movistar) a 44:33

30. Soren Kragh Andersen (DEN/Sunweb) a 56:14

31. Greg Van Avermaet (BEL/CCC) a 22:37

32. Rudy Molard (FRA/Groupama-FDJ) a 24:26

33. Kenny Elissonde (FRA/Trek) a 24:27

34. George Bennett (NZL/Jumbo-Visma) a 25:14

35. Gorka Izagirre (ESP/Astana) a 25:33

36. Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma) a 26:35

37. Mickael Cherel (FRA/AG2R) a 27:05

38. Ion Izagirre (ESP/Astana) a 27:29

39. Luis León Sánchez (ESP/Astana) a 28:34

40. Maximilian Schachmann (GER/Bora)a 29:29

...

61. Mikel Nieve (ESP/Mitchelton-Scott) a 47:16

96. Imanol Erviti (ESP/Movistar)a 1h.32:21

GENERAL PUNTOS

1. Peter Sagan (SVK/Bora-Hansgrohe) 138

2. Sam Bennett (IRL/Deceuninck) 131

3. Wout Van Aert (BEL/Jumbo-Visma) 106

GENERAL MONTAÑA

1. Benoit Cosnefroy (FRA/AG2R-La Mondiale) 35

2. Nans Peters (FRA/AG2R-La Mondiale) 31

3. Ilnur Zakarin (RUS/CCC) 25

GENERAL JÓVENES

1. Egan Bernal (COL/Ineos) 34h.45:05

2. Tadej Pogacar (SLO/UAE Emirates) a 0:35

3. Enric Mas (ESP/Movistar)a 0:47

GENERAL EQUIPOS

1. Education First 104h.12:30

2. Trek-Segafredo a 1:35

3. Movistara 2:34

